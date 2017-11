Renovação urbana: Desalojamento de moradores não vai afectar mercado imobiliário, acredita Paulo Tse  

O Conselho para a Renovação Urbana (CRU) fechou ontem o ano sem que tenha ficado definido o valor da compensação pecuniária a atribuir aos moradores que fiquem desalojados no âmbito do processo de reabilitação de edifícios degradados. Paulo Tse não acredita que a retirada dos moradores vá contribuir para um incremento dos preços no sector imobiliário. O coordenador-adjunto do primeiro dos três grupos especializados que integram o Conselho para a Renovação Urbana considera que um possível aumento da procura será travado pelo alojamento provisório facultado pelo Governo, e cuja localização também continua por definir.

Sílvia Gonçalves

Naquela que foi a última reunião plenária de 2017 do Conselho para a Renovação Urbana (CRU), foi feito um balanço do trabalho desenvolvido pelos três grupos especializados que integram o organismo. Sobre a compensação pecuniária, anteriormente proposta pelo 1º grupo de trabalho, para os moradores que serão desalojados devido à renovação de edifícios degradados, ainda não foi definido um valor, sendo necessário esperar até 2018 para que tal aconteça. O complemento monetário, defende Paulo Tse, oferece mais escolhas aos moradores, que poderão dessa forma receber um apoio para adquirir ou arrendar habitação. O coordenador-adjunto do 1º grupo especializado do Conselho para a Renovação Urbana não acredita que a demolição de edifícios para reabilitação vá aquecer o mercado imobiliário ou contribuir para um eventual aumento do valor das casas, uma vez que o Governo vai facultar alojamento provisório aos desalojados. A localização das fracções provisórias também ainda não está definida.

“O Chefe do Executivo propôs nas Linhas de Acção Governativa alojamento provisório para ser facultado aos residentes cujas casas vão ser demolidas para renovação urbana. A nossa comissão concorda totalmente com esta ideia, mas ampliamos isto para incluir a possibilidade de haver uma compensação pecuniária a ser atribuída aos moradores que vão deixar a sua antiga habitação”, recordou ontem Paulo Tse. O coordenador-adjunto do 1º grupo especializado do CRU considera que o apoio financeiro oferece mais possibilidades aos moradores: “O subsídio oferece mais escolhas aos moradores, porque eles podem comprar uma habitação ou arrendar, ver qual a melhor alternativa para a família. Com um subsídio em dinheiro a comunidade vai beneficiar mais e também vai ajudar no processo de renovação urbana, em particular na mudança de moradores de velhos edifícios, para que estes possam ser renovados”.

Por definir continua o valor da compensação pecuniária a atribuir aos residentes que tenham que abandonar as fracções em que vivem: “Nesta fase, estamos mais preocupados em apresentar ideias ou propostas que pensamos que sejam práticas, que sejam um benefício para os residentes. O que não fizemos foi perder muito tempo a olhar os detalhes, porque para esses devemos olhar numa fase posterior, quando houver consenso, não só no Conselho para a Renovação Urbana, mas concordância do Governo, tal como o consenso geral da comunidade. O resto será revisto possivelmente em 2018”, prevê Paulo Tse.

O coordenador-adjunto não acredita que a retirada de moradores dos edifícios que serão alvo de intervenção vá ter um efeito negativo no mercado imobiliário: “Não estou certo que a demolição de edifícios antigos vá aquecer o mercado imobiliário, penso que são questões separadas. Vai criar procura no mercado mas, ao mesmo tempo, o facto de o Governo fornecer habitação provisória significa que nem toda a procura será direccionada ao sector privado”. Paulo Tse acredita ainda que muitos dos desalojados procurarão uma solução provisória dentro da família: “Algumas das pessoas que se vão mudar das velhas habitações – casais idosos, por exemplo – poderão, durante um curto período de tempo, ficar em casa dos seus filhos. É por isso que queremos ter uma variedade de escolhas para os residentes. Ao mudar uma centena de famílias, nem todas as cem famílias vão procurar habitação no sector privado”, defende.

Equacionada não foi a possibilidade de alguns dos moradores a desalojar serem cidadãos não-residentes: “Os não-residentes possivelmente não são proprietários da habitação. Em termos de compensação pecuniária, penso que será direccionada aos proprietários e não aos ocupantes. Tudo o que tiver a ser tratado entre o proprietário e o morador não tem nada a ver com a responsabilidade do Governo”, alega Paulo Tse.

Sobre a reabilitação de edifícios industriais, Paulino Comandante assinalou que se mantém a discussão sobre as suas finalidades. O coordenador do 2º grupo especializado referiu ainda a classificação destes edifícios consoante os seus níveis de risco, que poderão impedir a sua exploração: “Também está em causa outro problema, que tem a ver com o Regulamento de Segurança Contra Incêndios. Cada prédio é destinado para certas actividades que são legalmente classificadas em diversos níveis: alto, médio e baixo. Tivemos o cuidado de confirmar junto de autoridades competentes que, estando num mesmo prédio, são incompatíveis as actividades de alto e médio risco. Ou seja, para que possa ser utilizado o prédio industrial para outras finalidades, terão que ser de baixo risco”, explicou o coordenador.