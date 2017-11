Produtos frescos vão começar a chegar a Macau uma hora mais cedo

A partir da próxima sexta-feira, os produtos alimentares frescos e vivos que Macau importa da República Popular da China através das Portas do Cerco vão entrar no território uma hora mais cedo. A novidade foi ontem adiantada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que cita informações avançadas pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais. Os produtos vão começar a entrar em Macau a partir das seis da manhã, adianta ainda a emissora pública de radiodifusão.

O novo horário é o resultado de negociações prolongadas mantidas entre os governos da província de Guangdong e do vizinho município de Zhuhai e o Executivo do território.

De acordo com a Ou Mun Tin Toi, as novas disposições comerciais vão permitir uma melhor coordenação com o funcionamento do novo mercado abastecedor do território, facilitando ao mesmo tempo os procedimentos no que toca ao fornecimento dos produtos alimentares frescos e vivos. Ao mesmo tempo, a antecipação da entrada dos produtos em questão no território facilita o trabalho dos comerciantes do território, sustenta o IACM.