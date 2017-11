Pizzi vai orientar a Arábia Saudita no Mundial2018

O treinador argentino Juan Antonio Pizzi foi contratado para o cargo de selecionador de futebol da Arábia Saudita, que está qualificada para o Mundial2018, anunciou ontem a agência noticiosa oficial daquele país do Médio Oriente.

O ex-futebolista internacional argentino, de 49 anos, que representou o FC Porto na época 2000/2001, assinou em Tóquio o contrato que o liga à federação saudita, cujos detalhes não foram revelados pela agência SPA.

Pizzi orientou a seleção chilena nos últimos dois anos, tendo conquistado a Copa América em 2016, mas falhou o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo, para a qual Portugal está qualificado, tendo abandonado a representação sul-americana no mês passado.