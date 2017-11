Os cinco magníficos. Eis o júri do 2.o IFFAM

Laurent Cantet, Realizador, argumentista, cinematógrafo (França)



O mais recente filme de Laurent Cantet, “L’Atelier” teve a sua estreia mundial no Festival de Cannes, este ano, no âmbito da secção “Un Certain Regard”. Apresentado pela Comissão Organizadora do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau como um dos mais celebrados realizadores da actualidade, Cantet venceu a Palma de Ouro em Cannes em 2008 com “A Turma” e viu o filme pontificar entre os finalistas da corrida para melhor filme estrangeiro no âmbito dos Óscars.

A sua primeira longa metragem, “Human Resources” conquistou em 1999 o Cesar para Melhor Primeiro Filme, tendo ainda ganho o galardão para Filme Revelação do Ano nos Prémios Europeus de Cinema. Desde então, Cantet tem marcado presença em alguns dos maiores festivais internacionais de cinema, com produções como “Time Out” (2001), “Heading South” (2005), “Foxfire: Confessions Of A Girl Gang” (2012) ou “Return To Ithaca” (2014).

Com Marina Fois e o estreante Matthieu Lucci nos principais papéis , “L’Atelier” conta a história de um grupo de adolescente numa pequena cidade costeira do sul de França que foram seleccionados para participar numa acção de formação com uma famosa novelista parisiense. O argumento do filme foi escrito por Cantet e por Robin Campillo, colaborador habitual do realizador francês.

Jessica Hausner, Realizadora, argumentista, produtora (Áustria)

A curta-metragem “Flora”, com que a austríaca Jessica Hausner se estreou nas lides da realização, venceu o troféu “Leopardos de Amanhã” na edição de 1996 do Festival de Cinema de Locarno e “Inter-view”, o filme com que a cineasta se licenciou na Academia Cinematográfica de Viena, foi distinguido com o prémio do júri Cinefondation três anos depois, na edição de 1999 do Festival de Cinema de Cannes.

A primeira longa-metragem de Hausner – “Lovely Rita” – teve estreia mundial no mais cotado festival de cinema do mundo dois anos depois, no âmbito da secção “Un Certain Regard”.

O nome da realizadora austríaca voltou a pontificar no cartaz do Festival de Cannes em 2004, com “Hotel”, a sua segunda longa metragem, a integrar também a secção “Un Certain Regard”.

O seu terceiro filme, “Lourdes”, integrou a competição do Festival Internacional de Veneza em 2009, tendo ganho o prémio FIPRESCI. O sucesso alcançado no certame abriu-lhe as portas dos circuitos internacionais de distribuição e nesse mesmo ano Sylvie Testud venceu o prémio para Melhor Actriz, no âmbito dos Prémios Europeus de Cinema” pelo seu desempenho no filme.

“Amour Fou”, a sua carta longa-metragem, datada de 2014, voltou a ter honras de projecção na secção “Un Certain Regard” do Festival de Cannes.

Joan Chen, Actriz e realizadora (EUA)

Nascida em 1961 em Xangai, Joan Chen começou a sua carreira aos catorze anos. O desempenho em “Little Flower”, filme datado de 1980, tornou-a uma figura conhecida em toda a República Popular da China. Chen imigrou para os Estados Unidos da America em 1981 e apareceu desde então em mais 80 filmes e programas de televisão, incluindo “O Último Imperador”, de Bernardo Bertolucci, a série “Twin Peaks”, de David Lynch, “Heaven and Earth”, de Oliver Stone, “Lust, Caution”, de Ang Lee e muitos outros sucessos cinematográficos e televisivos, como “Serangoon Road” ou Marco Polo.

Com uma presença forte tanto no grande, como no pequeno ecrã, Joan Chen conquistou inúmeros prémios internacionais, tendo vencido por duas ocasiões o prémio para Melhor Actriz nos prémios taiwaneses Golden Horse. A actriz foi distinguida por “Red Rose, White Rose”, em 1994 e por “The Home Song Stories”, datado de 2009.

Joan Chen estreou-se na realização em 1997 com “Xiu Xiu: The Sent-down girl”, um filme que foi muito bem recebido pela crítica. A sua segunda longa-metragem, “Autumn”, chegou às salas de cinema em 2000 e contou com Richard Gere e com Wynona Ryder nos principais papéis. Este ano, Joan Chen escreveu e realizou o seu terceiro filme, baseado num romance chinês intitulado “English”.

Joan Chen fez parte do júri de numerosos festivais internacionais de cinema um pouco por tudo o mundo. Em 2014, a actriz sino-americana foi mesmo presidente do júri dos prémios Golden Horse.

Royston Tan, Realizador (Singapura)



Um dos mais promissores realizadores de Singapura da actualidade, Royston Tan notabilizou-se pelo estilo cinemático que empresta às suas produções, por uma abordagem original aos trabalhos de realização e ainda por uma capacidade, quase inata, de estabelecer pontes com o público.

Tan, que conta no currículo com inúmeras curtas-metragens, tem no currículo uma série de longas metragens que foram amplamente aclamadas pela crítica. Entre os filmes de maior sucesso do ainda jovem realizador constam “15” (2003), “4:30” (2006), “881” (2007), “12 Lotus” (2008) e “3688” (2015). Desde que começou a filmar, no início da década passada, Tan já conquistou mais de oito dezenas de galardões pelo seu trabalho.

Lawrence Osborne, Escritor (Reino Unido)

Lawrence Osborne é um jornalista e um novelista bem sucedido nascido e criado no Reino Unido, mas que já viveu em cidades tão distintas como Paris, Nova Iorque, a Cidade do México, Istambul ou Banguecoque, onde reside actualmente.

Osborne publicou a sua primeira novela, “Ania Malina” em 1986 e desde então tem escrito livros de viagem, ensaios e memórias, numa lista que abrange ainda colaborações com publicações como o “The New York Times”, a “The New Yorker”, a “Salon” e a “Newsweek”.

O romance “The Forgiven”, publicado em 2012 e que tem Marrocos como pano de fundo, foi considerado um dos melhores livros do ano pela “The Economist” e pelo “The Guardian”, ao passo que “The Ballad of A Small Player”, ambientado em Macau, foi distinguido pelo “The New York Times”, nos Estados Unidos da América, com o estatuto de “um dos livros do ano”.

As suas mais recentes obras, “Hunters in the Dark”, de 2016, ambientada no Camboja e “Beautiful Animals”, publicada este ano, cimentaram a sua posição como um dos mais populares novelistas dos nossos tempos. Ambas as obras devem ser adaptadas ao cinema.