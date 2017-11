MUST e Ministério do Comércio vão lançar Livro Azul sobre relações comerciais entre a China e os países de língua portuguesa

A Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) está actualmente a trabalhar em conjunto com a Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation (Academia Chinesa de Comércio Internacional e Cooperação Económica, CAITEC na sigla em língua inglesa) – sob tutela do Ministério do Comércio da República Popular da China – na elaboração de um Livro Azul sobre as relações comerciais entre a China e os países de língua portuguesa. O livro vai ser publicado em Setembro do próximo ano, anunciou o director do Instituto para a Investigação Social e Cultural da Univesidade de Ciência e Tecnologia, Lin Guangzhi.

O dirigente adiantou, durante uma palestra inserida num seminário subordinado ao tema “Criação da Plataforma de Serviço de Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa” que decorreu ontem na MUST, que os estudos académicos sobre a construção da plataforma são insuficientes e que o circulo académico precisa de observar o respectivo progresso anualmente, bem como as características e os problemas da iniciativa.

Lin Guangzhi referiu ainda que o desenvolvimento de Macau enquanto plataforma deve aproximar as diferentes províncias da República Popular da China, os países de língua portuguesa, as políticas da Zona da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

Já Xu Yingming, investigador da Academia Chinesa de Comércio Internacional e Cooperação Económica e também um dos oradores no seminário, frisou que a apresentação da rede de contactos de fornecimento de produtos alimentares provenientes dos países de língua portuguesa em Macau terá que permitir processos de transacção ao nível do comércio electrónico sem fronteiras no futuro. Xu explicou que, nesse âmbito, Macau pode desempenhar o papel de plataforma de transacções online.