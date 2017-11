Michelle Yeoh é a actriz “Em Foco” no Festival Internacional de Cinema

A actriz malaia, que brilhou em produções como “O Tigre e o Dragão” ou “Memórias de uma Gueixa” vai estar no território a 14 de Dezembro, para uma conversa com os jornalistas e os cinéfilos do território. Prevista está também a projecção de “Reign of Assassins”, filme realizado em 2010 por Su Chao-pin que teve Yeoh no principal papel.

A actriz malaia de ascendência chinesa Michelle Yeoh, que se notabilizou em filmes como “Moonlight Express”, “O Tigre e o Dragão” ou “Memórias de uma Gueixa” é a actriz em destaque no âmbito da secção “Em Foco”, na segunda edição do Festival Internacional e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau.

A actriz, de 55 anos, nascida na cidade malaia de Ipoh, vai estar em Macau a 14 de Dezembro para uma conversa com os cinéfilos do território e com os profissionais da comunicação social que vão acompanhar a edição de 2017 do certame. O Festival Internacional de Macau vai ainda projectar o filme “Reign of Assassins”, um filme realizado por Su Chao-pin que valeu à actriz de “007 – O Amanhã Nunca Morre” e de “Guardiões da Galáxia Vol.2” a nomeação, em 2010, para o prémio de Melhor Actriz Asiática no âmbito do Festival Internacional de Cinema da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

No dia em que anunciou o tributo a Michelle Yeoh, a Comissão Organizadora do Festival Internacional de Cinema do território adicionou outros cinco filmes ao cartaz do evento e tirou o véu às produções que deverão pontificar no âmbito da secção “Crossfire”, que reúne as escolhas pessoais de vários realizadores que foram convidados a nomear filmes que os tenham influenciado enquanto cineastas.

A comissão coordenada pelo britânico Mike Goodridge juntou ao cartaz do certame os filmes “I, Tonya”, de Craig Gillespie, a produção sul-coreana “The Outlaws”, o sucesso de bilheteira francês “C’esta La Vie! (aka “Le Sens de la Fête), realizado por Olivier Nakache e por Eric Toledano, e ainda a película local “Passing Rain”, da autorida de Lorence Chan.

As novidades não se ficam por aí e uma chega mesmo pela mão do presidente do júri da segunda edição do Festival Internacional e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau, Laurent Cantet. O realizador francês vai conduzir uma apresentação especial do seu mais recente filme “L’Atelier”, que foi projectado na edição deste ano do Festival de Cannes, ainda que na secção “Un Certain Regard”.

No âmbito da secção “Crossfire”, será exibido, desde logo, “2001: Uma Odisseia no Espaço”, obra prima realizada em 1968 por Stanley Kubrick e que é tida por Shekhar Kapur – realizador indiano que presidiu há um ano ao júri no âmbito da edição inaugural do Festival Internacional de Cinema – como um dos filmes mais influentes de todos os tempos.

A escolha do cineasta tailandês Pen Ek-Ratanaruang recaiu sobre “Kind Hearts and Coronets”, película realizada por Robert Hamer e datada de 1949.

Guillermo del Toro, realizador do aclamadíssimo “O Labirinto do Fauno” escolheu por sua vez “Mad Detective”, filme com assinatura de “Johnie To e Wai Ka-fai, realizado há exactamente uma época.

No cartaz da secção “Crossfire” constam ainda “One Night in Mongkok”, realizado em 2007 por Derek Yee e escolhido por Ivan Sen. O clássico “Roshomon”, do mestre japonês Akira Kurosawa, chega ao Festival Internacional de Cinema de Macau pela mão do cineasta neerlandês Martin Koolhoven. Já “O Silêncio dos Inocentes”, realizado por Jonathan Demme em 1991 e com Anthony Hopkins e Jodie Foster nos principais papéis, integra a secção “Crossfire” pela mão do sul-coreano Im Sang-soo. Excepção feita a Guillermo del Toro, todos os demais realizadores vão estar no território para explicar as suas escolhas.