Medidas para combater ilegalidades cometidas por taxistas são “limitadas”  

Wong Sio Chak assumiu ontem que as medidas que as forças de segurança podem aplicar no combate às ilegalidades cometidas por taxistas são “limitadas” e restringem-se à recolha de informações. Tal situação deve-se à falta de um “suporte legislativo”, argumentou o secretário para a Segurança. Mesmo assim, Wong Sio Chak diz ter “pensado em muitas maneiras de combater essas irregularidades”: “Quando há indícios de irregularidades, intervimos e reforçamos a fiscalização. Quando há situações de recusa ou abuso de tarifas, sabemos que não praticam só uma vez, têm esse hábito. Por isso há possibilidade de haver um rastreamento para detectar essas pessoas”, indicou.

O processo de revisão do “Regulamento do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer ou Táxis” foi recentemente concluído pela Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfego mas o seu conteúdo ainda não foi tornado público. Apesar de este assunto não pertencer à sua tutela, Wong Sio Chak garantiu que “os táxis são prioridade no próximo ano em termos de produção legislativa”.