Maratona promove regresso de Rosa Mota a Macau

Rosa Mota vai marcar presença uma vez mais no território para acompanhar a Maratona Internacional de Macau, prova que decorrer no próximo domingo. Segundo o PONTO FINAL conseguiu apurar, a antiga campeão olímpica deverá participar, à semelhança dos anos anteriores, na mini-maratona. Rosa Mota estará ainda presente numa acção de sensibilização de anti-dopagem que irá ter lugar no sábado, no pavilhão desportivo do Estádio da Taipa.

Pedro André Santos

A grande vencedora da Maratona dos Jogos Olímpicos de 1988, que se realizaram em Seul, vai regressar este fim-de-semana a Macau, território com o qual sempre manteve uma forte ligação, por ocasião da Maratona Internacional de Macau, agendada para domingo.

Aos 59 anos de idade, Rosa Mota deverá voltar a “fazer uma perninha” na mini-maratona, competição que venceu no ano passado, estando ainda prevista a participação da antiga atleta portuguesa numa acção de sensibilização de anti-dopagem que terá lugar no sábado, no pavilhão desportivo do Estádio da Taipa.

Segundo o PONTO FINAL apurou, a Federação Portuguesa de Atletismo estará representada na prova da maratona com os atletas Rui Muga e Vera Nunes, ao passo que Daniel Pinheiro e Doroteia Peixoto vão competir na meia-maratona.

A edição deste ano do evento irá também contar com a presença de várias delegações dos Comités Olímpicos dos Países e Regiões da Lusofonia na meia-maratona. A competição deverá ser disputada por atletas oriundos de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique e de Timor-Leste.

A 36.ª Edição da Maratona Internacional de Macau sai para a estrada no domingo, 3 de Dezembro e conta este ano com um aumento no número das vagas existentes: 12 mil no total. De acordo com os dados avançados anteriormente pelo Instituto do Desporto, este ano vão ser 1.600 as vagas para os participantes na maratona, 4.600 para a meia-maratona e 5.800, na prova da mini-maratona. Estas alterações representam um aumento de 200 vagas na ‘prova-rainha’ do atletismo, de cem vagas na corrida com 21,0975 km e mais de 800 vagas, na prova de 5,5 quilómetros, face aos números relativos ao ano passado.

O percurso não sofre grandes alterações face à edição de 2016. A mini-maratona será disputada integralmente na Taipa, enquanto que a meia-maratona arranca na Taipa e atravessa a Ponte Nobre de Carvalho. Já em Macau, os atletas seguem até à Estátua de Kun Iam, passando posteriormente pela Barra e regressam à Taipa pela Ponte de Sai Van, entrando no Estádio. Na distância raínha, os atletas fazem o mesmo percurso da meia-maratona, com a diferença que depois de regressarem à Taipa vão duas vezes a Seac Pai Van, voltando para trás à frente do complexo residencial One Oasis.

A lista completa de atletas será conhecida na sexta-feira através de uma conferência de imprensa que deverá contar já com a presença de Rosa Mota.