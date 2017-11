Macau enquanto plataforma pode chegar ao “nível seguinte” através da criação de um “bom ecossistema para empreendedores”

O presidente da Associação Internacional de Indústria e Comércio China-Europa, Derio Chan, defende que o papel de Macau enquanto plataforma pode incluir mais nações para além da República Popular da China e dos países de língua portuguesa. A aposta deve ser feita na criação de condições para a vinda de empreendedores para o território.

Joana Figueira

A Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) acolheu ontem uma conferência que deu espaço à troca de ideias sobre o desenvolvimento de Macau enquanto plataforma de comércio e serviços entre a China e os países que têm a língua portuguesa como idioma oficial. A abordagem sobre o tema foi feita com o objectivo de encontrar formas de “lançar a plataforma para o nível seguinte”, disse ao PONTO FINAL o presidente da Associação Internacional de Indústria e Comércio China-Europa e um dos oradores convidados, Derio Chan. O dirigente defendeu que a resposta pode passar por “criar um bom ecossistema para empreendedores” e valorizar a importância do mercado de dados.

“Penso que devemos começar pelo diálogo. Macau tem capacidade para acolher diferentes tipos de seminários em indústrias específicas e é precisamente por isso que considero que a solução poderia ser convidar empreendedores de diferentes países a visitarem o território para percebermos o que eles realmente querem e precisam, e, assim, desenvolvermos o nosso próprio sistema para lidarmos com diferentes economias”, declarou Derio Chan.

Chan acredita que a nova geração de empreendedores e a sua ávida utilização das novas tecnologias e conhecimentos sobre novos modelos de negócios tem um papel importante a desempenhar no território: “Eles podem conectar diferentes recursos de diferentes países”, apontou o especialista em economias de mercado.

“Macau pode ser uma plataforma não só para a China, mas também para países como o Japão, a Malásia, a Tailândia, ou qualquer outro país. Podem vir a Macau e apresentar diferentes recursos, colocando-os numa nova economia, nomeadamente com a utilização de novas tecnologias, a optimização de cadeias de fornecimento, dados, inteligência artificial, robótica ou automação”, explicou o presidente da Associação Internacional de Indústria e Comércio China-Europa, salientando que esta pode ser uma das formas para fazer com que Macau seja plataforma para outros países.

O dirigente associativo sublinhou que “Macau está ainda numa fase muito elementar no que diz respeito às novas tecnologias”. Os dados, por exemplo, são apontados por académicos como fundamentais orientadores do desenvolvimento da plataforma Macau. “Leva tempo, o desenvolvimento de novas tecnologias, mas não é impossível. Temos uma economia muito avançada perto de nós – a China está a desenvolver-se muito rápido – e nós temos informação livre, livre circulação de pessoas, livre circulação de bens, não são aplicadas taxas em nada e as pessoas podem viajar qualquer país”, afirmou.

No caso de Macau conseguir desenvolver com sucesso tal papel de plataforma para diferentes economias, vai conseguir gerar informação suficiente que permitirá compreender porque é que uma economia se move rapidamente ou porque é que outra falhou, defende Derio Chan: “Com a tecnologia de hoje em dia, é uma questão de segundos. Quanto mais transacções gerarmos e melhor percebermos diferentes economias, mais facilmente desenvolveremos um sistema que possa beneficiar do comércio de bens e serviços”, frisou.

Compreender os mercados de diferentes países é o grande desafio destacado por Derio Chan: “O modo de desenvolver uma plataforma para Portugal é diferente do modo de desenvolver uma plataforma para o Brasil, ou África. Têm políticas diferentes, problemas diferentes e potenciais próprios. Não pode ser uma plataforma única porque os países têm economias distintas e em diferentes fases – algumas muito desenvolvidas e outras, como Moçambique ou Timor-Leste, menos. Portanto, na verdade, a plataforma tem de ser flexível para conseguir acompanhar. E isto não é fácil, é mesmo muito difícil”, defende.