Kevin Ho e Dominic Sio na corrida a um lugar na Assembleia Nacional Popular  

Os empresários Dominic Sio, antigo deputado à Assembleia Legislativa, e Kevin Ho, accionista do grupo de média português Global Media, deverão anunciar nos próximos dias a intenção de se candidatar a um lugar na Assembleia Nacional Popular, noticiou esta terça-feira a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau.

A emissora pública de radiodifusão adianta ainda que as novidades não se devem ficar por aí e informava ontem que há outras caras na luta por um dos doze lugares reservados ao território na câmara parlamentar da República Popular da China.

O director da Escola Keang Peng, Lai Sai Kei, e Ng Su Lai, elemento da direcção da União Geral das Associações de Moradores de Macau, são duas das personalidades que são apontadas como candidatas, num grupo que inclui ainda o deputado Si Ka Lon.

De fora da corrida está o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, bem como o académico e antigo deputado Lei Pun Lam. Io Hong Meng, da União Geral da Associação dos Moradores de Macau, e Leong Iok Wa, da Federação da Associação dos Operários de Macau (FAOM).

Ho Ion Sang, presidente da Assembleia Legislativa, e os deputados Kou Hoi In e Chui Sai Peng devem garantir a reeleição sem grandes dificuldades, o mesmo sucedendo com o empresário Lao Ngai Leong e Lok Po, director do jornal Ou Mun. A emissora em língua chinesa deverá adianta ainda que a advogada Paula Ling também deverá apresentar a candidatura a mais um mandato na Assembleia Nacional Popular. Ho Sut Heng, da Associação dos Operários e Ieong Weng Ian, da Associação Geral das Mulheres de Macau, também estão na corrida a mais um mandato.

Wong Ian Man, representante do território na Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, é até ao momento o único candidato oficial ao principal órgão legislativo do Continente. O período de candidatura à Assembleia Nacional Popular encerra a 6 de Dezembro e as eleições realizam-se a 17 do mesmo mês.