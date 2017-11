Japão: Fabricante têxtil revela novo caso de falsificação de dados

O fabricante têxtil japonês Toray Industries revelou esta terça-feira que a sua filial de tecidos de borracha usados na indústria automóvel falsificou durante oito anos as especificações técnicas de três tipos de produtos.

Os responsáveis do departamento de controlo de qualidade da Toray Hybrid Cord (THC) manipularam os dados de tecidos para pneus, mangueiras automotivas e tecido de papel de modo a que correspondessem com os solicitados pelos seus clientes entre Abril de 2008 e Julho de 2016, explicou o presidente da subsidiária, Nobuhiro Suzuki.

A Toray junta-se a uma crescente lista de empresas japonesas que admitiram a falsificação de dados técnicos, em que se encontra a metalúrgica Kobe Steel e três filiais do também fabricante de materiais Mitsubishi Materials.

A Suzuki revelou, numa conferência de imprensa em que também participou o presidente Akihiro Nikkaku, que mais de 400 toneladas destes materiais foram enviadas para 13 empresas, que não deram conta de nenhum problema de segurança relacionado com a falsificação: “Não houve nenhum caso de falsificação desde Julho de 2016, já que tomámos medidas”, disse por seu lado Nikkaku, que assegurou que a Toray “leva este caso muito a sério”.

A empresa diz ter aberto uma investigação interna após detectar outros casos suspeitos noutros ramos do conglomerado e espera ter os resultados da investigação antes do final do ano.

A revelação da Toray fez as ações da empresa caírem 8,5 por cento durante a primeira metade da sessão de ontem.

