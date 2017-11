Inaugurado voo directo entre Macau e Johor Bahru

O Aeroporto Internacional de Macau recebeu ontem o primeiro voo oriundo de Johor Bahru, na Malásia. O ocasião foi aproveitada pela Companhia do Aeroporto de Macau para a organização de uma breve cerimónia em que foi promovido o lançamento oficial da nova rota promovida pela ‘Air Asia’. A nova ligação aérea vai operar voos directos diários com destino à cidade malaia. A rota entre Macau e Johor Bahru representa o segundo voo directo entre a RAEM e a Malásia operado pela companhia aérea de baixo custo e o sétimo do território para destinos internacionais.

Eric Fong, director de Departamento de Marketing da Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM), destacou a importância do mercado do Sudeste Asiático para aumentar o número de passageiros.

De acordo com os últimos dados estatísticos revelados pela Companhia do Aeroporto de Macau, os passageiros do mercado do Sudeste Asiático registaram um crescimento ano a ano de nove por cento nos primeiros nove meses do ano: “A Companhia do Aeroporto de Macau está sempre à procura de oportunidades para proporcionar melhores ligações com o resto do mundo, e esta nova rota representa um novo destino popular para os viajantes de Macau e da região do Delta do Rio das Pérolas”, refere uma nota da empresa.

A Companhia do Aeroporto de Macau refere ainda que a rota com Johor Bahru “é um novo passo na expansão da transportação aérea entre ambas as regiões”, para além de proporcionar uma “cooperação mais próxima” entre Macau e a Malásia: “O Aeroporto Internacional de Macau vai continuar a trabalhar com as transportadoras para explorar novas oportunidades e reforçar a cooperação entre regiões, expandindo assim os serviços aéreos de Macau ao mesmo tempo que aumenta a conveniência dos viajantes”, concluiu o comunicado.