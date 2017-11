Hong Kong: Vhils inaugura exposição inspirada no território vizinho  

A antiga colónia britânica acolhe amanhã a inauguração da exposição “Remains”, uma mostra que reúne novos trabalhos inspirados na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. A exposição vai permanecer patente ao público até 5 de Janeiro na galeria Over the Influence.

Fotografia: Eduardo Martins;

O artista português Alexandre Farto, que assina as suas obras com o nome de “Vhils”, inaugura amanhã na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong “Remains”, uma exposição composta por trabalhos novos desenvolvidos e inspirados na antiga colónia britânica.

Em “Remains”, que estará patente na galeria Over the Influence, Vhils irá apresentar “um novo conjunto de trabalhos, desenvolvidos e inspirados em Hong Kong”, de acordo com o texto de apresentação da mostra.

A galeria refere que o trabalho do artista português “está há muito ligado ao contexto urbano e reflecte e espelha a experiência humana de habitar uma megalópolis contemporânea”.

“Remains” é inaugurada na quinta-feira ao final do dia e estará patente entre sexta-feira e 5 de Janeiro.

Em Maio, Vhils inaugurou a sua primeira exposição individual em Macau, “Debris”, nas Oficinas Navais de Macau, que deveria ter ficado patente até 5 de Novembro. No entanto, em Agosto teve que ser cancelada devido a danos nas peças e no local, causados pelo tufão Hato. A par da exposição, realizou também no território uma série de murais, um dos quais – criado na Escola Portuguesa de Macau – acabou também por ser destruído pela tempestade.

Em Junho, Vhils estreou-se a solo em Pequim, no Cafa Art Museum, com a exposição “Imprint”, constituída inteiramente por trabalhos novos, cerca de 70 retratos esculpidos em baixo relevo, que espelham “a reflexão contínua do artista sobre a relação entre as cidades contemporâneas e os seus habitantes”.

A sua primeira exposição individual em Hong Kong, “Debris”, foi inaugurada em Março do ano passado. Uma mostra que reflecte a cidade e a identidade de quem nela habita para ver e, sobretudo, “sentir”.

Nascido em 1987, Alexandre Farto cresceu no Seixal, onde começou por pintar paredes e comboios com ‘graffiti’, aos 13 anos, antes de rumar a Londres, para estudar Belas Artes, na Central Saint Martins. Captou a atenção a ‘escavar’ muros com retratos, um trabalho que tem sido reconhecido a nível nacional e internacional e que já levou o artista a vários cantos do mundo.

Além de várias criações em Portugal, Alexandre Farto tem trabalhos em países e territórios como a Tailândia, Malásia, Hong Kong, Itália, Estados Unidos, Ucrânia, Brasil.

Em 2014, inaugurou a sua primeira grande exposição numa instituição nacional, o Museu da Eletricidade, em Lisboa: “Dissecação/Dissection” atraiu mais de 65 mil visitantes em três meses.

Em 2015, o trabalho de Vhils também chegou ao espaço, através da Estação Espacial Internacional, no âmbito do filme “O sentido da vida”, do realizador Miguel Gonçalves Mendes.