Governo pode vir a reponderar regime de aposentação nas Forças de Segurança  

Sem se comprometer em demasia, Wong Sio Chak atirou para o futuro a possibilidade de vir a “reponderar” o regime de aposentação nas forças de segurança, caso o assunto seja levantado novamente. Mak Soi Kun e Pereira Coutinho foram os dois deputados que saíram em defesa do sistema, entretanto cancelado, alegando a defesa dos familiares dos agentes.

“Se no futuro o assunto voltar a ser debatido novamente poderá a vir a ser reponderado.” A garantia foi dada ontem pelo secretário para a Segurança, depois de ter sido questionado pelo deputado Mak Soi Kun quanto à reintrodução do sistema de aposentação nas forças de segurança: “Vejo que com esse sacrifício e entrega total ao trabalho, mesmo sob pressão dos familiares, as forças de segurança também apresentaram uma proposta neste sentido. Quando foi introduzido o regime de providência obrigatória foi tido em conta o que fazer em caso de ocorrência de [acidente] que possa comprometer a vida dos nossos efectivos”, disse o governante.

Porém, o titular da pasta da Segurança não deixou de sair em defesa do sistema em vigor alegando que “cada regime tem as suas vantagens”: “Ao discutir sobre o regime de previdência demos a nossa opinião e foi cancelado o regime de aposentação. No caso de falecer o agente, os familiares podem escolher pelo regime de aposentação”, explicou.

Ao levar para o hemiciclo a questão da substituição de um regime pelo outro, Mak Soi Kun argumentou que “assim é difícil reter o pessoal para que eles queiram continuar a trabalhar em prol da população”.

O parlamentar recordou um dado avançado por Wong Sio Chak no primeiro dia de debate das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2018 – os 19 meses necessários para a formação de um agente – questionando como se iria proceder se “não há condições para reter esse pessoal”: “Pensam em reintroduzir o sistema de aposentação de forma a que os seus familiares [dos agentes] possam também ser abrangidos pelo regime de aposentação em caso de acidente? É que o regime de aposentação é uma forma para nós darmos uma protecção aos seus familiares”, apontou.

A outra voz que saiu em defesa do sistema de aposentação foi a de Pereira Coutinho que relembrou que “nos últimos anos tinha sempre insistido sobre isso”. O também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) compareceu no hemiciclo munido de uma resposta dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) a uma interpelação sua, na qual esta direcção de serviços justifica o pagamento de pensões aos magistrados devido à singularidade do serviço que prestam: “Os Serviços de Administração e Função Pública dizem que os magistrados são pessoal muito escasso e por isso tem de pagar a pensão. Além disso dizem que os magistrados são pessoal especializado. Isto é distinguir os vários extractos sociais. O pessoal das forças de segurança está a ser muito sobrecarregado e o volume de trabalho é muito. Não são profissionais? Não são recursos preciosos?”, questionou o parlamentar.

De Wong Sio Chak, Pereira Coutinho obteve a explicação de que “os SAFP são uma entidade que emite pareceres com carácter directivo” e que, neste caso, “não recusaram dizer que as forças de segurança são um grupo de trabalhadores profissionais”. Questionado ainda pelo deputado sobre qual a razão para “tantos polícias se quererem reformar”, o governante considerou “não serem muitas pessoas”: “Entre Janeiro e Setembro saíram 254 pessoas, a maioria por aposentação. Destes, 18 pediram saída voluntariamente. Também houve alguns que foram transferidos para outras funções”, explicou.

INTRODUÇÃO DE MAIS CARREIRAS PODE DIMINUIR A MORAL, ALERTAM DEPUTADOS

O projecto de revisão do “Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau” continuou a suscitar dúvidas por parte dos deputados após ter ocupado parte do primeiro dia do debate das Linhas de Acção Governativa para a Segurança. Ontem, Si Ka Lon notou que “muitos efectivos têm que aguardar muito e nem com isso podem chegar ao posto de chefe”. O parlamentar denunciou ainda o que diz ser a “falta de flexibilidade” na revisão deste documento, uma vez que “é exigido um curso onde se estudam assuntos que já estudaram antigamente e por isso não há grande novidade em termos de conteúdo”: “Poderá ser dispensado esse requisito para a promoção dos que já o frequentaram”, sugeriu.

Já Chan Wa Keong manifestou apreensão com a introdução de mais carreiras que, considera, podem vir a diminuir a moral dos agentes: “Quando era polícia também tinha este sentido de missão, mas acho que com o tempo se perde este sentido de pertença. Para um agente que trabalhou 20 anos parece que não há uma grande diferença de vencimento [em comparação com] um agente novo”, apontou Chan, que chegou também a desempenhar funções como guarda do Corpo de Polícia de Segurança Pública.

Esta questão foi rapidamente posta de lado por Wong Sio Chak que relembrou os trabalhos e esforços das forças de segurança nos trabalhos de recuperação da cidade após a passagem do tufão Hato: “Não concordo que o moral seja baixo. Durante a passagem do tufão se o moral fosse baixo eles não tinham trabalhado daquela maneira, endividaram os maiores esforços. Não concordo que tenham perdido o sentido de missão. Não sei se era assim quando [o Chan Wa Keong] era polícia”, atirou.