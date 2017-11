Galeria Tap Seac e Fundação Oriente acolhem Orquestra de Macau este fim-de-semana  

A Orquestra de Macau apresenta-se este fim-de-semana em dois concertos, em que serão interpretadas peças para conjunto de corda. Um dos espectáculos decorre na Galeria Tap Seac (na sexta-feira, às 18h30) e o outro tem como palco a delegação de Macau da Fundação Oriente. O concerto na Casa Garden está prevista para o próximo sábado e tem início marcado para as 16 horas. Os dois espectáculos materializam-se ao abrigo da série de concertos “Música para Todos”. A iniciativa, do Instituto Cultural, procura retirar a orquestra dos palcos convencionais e instalá-la em diferentes equipamentos culturais da cidade.

“O concerto ‘Música na Galeria Tap Seac’ tem lugar no dia 1 de Dezembro na característica Galeria Tap Seac, um imóvel do conjunto histórico da zona do Tap Siac que acolhe por estes dias uma exposição do pintor português Jorge Martins. Por seu lado, o concerto ‘Imagética do Património Mundial’ tem lugar no dia 2 de Dezembro, levando os aficcionados de música pela primeira vez à Fundação Oriente, uma moradia construída nos anos 70 do século XVIII, que serviu de residência ao nobre português Manuel Pereira”, escreve o Instituto Cultural, em comunicado remetido às redacções.

O programa do concerto na Fundação Oriente integra as peças “Divertimento em Ré Maior”, de Haydn, e “Seis Duetos para dois Violinos em Sol Maior”, de Boccherini, entre outras: “Através de uma união entre música e património, a Orquestra de Macau permite ao público apreciar esta valiosa moradia ao som de belas melodias, oferecendo-lhe uma experiência única”, pode ler-se na mesma nota do Instituto Cultural.

Os dois concertos têm entrada livre. Uma vez que os lugares são limitados, os ingressos serão atribuídos por ordem de chegada.