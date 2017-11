  Furto em hotel do Cotai lesou mulher em 128 dólares de Hong Kong  

Um cidadão da República Popular da China foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por alegadamente ter roubado 128 mil dólares de Hong Kong a uma mulher durante uma sessão de intercâmbio de dinheiro.

De acordo com a Polícia Judiciária, a vítima encontrou o suspeito num casino a 21 de Setembro, tendo as partes combinado uma troca de 100 mil dólares de Hong Kong por renminbis. Porém, quando chegaram ao quarto de um hotel no Cotai, o suspeito tapou a boca da vítima com uma toalha e amarrou-a, fugindo de seguida com a mala da lesada. No interior da carteira estavam 128 mil dólares de Hong Kong.

A vítima conseguiu libertar-se e apresentou queixa à Polícia Judiciária, que conseguiu interceptar o suspeito na segunda-feira quando se preparava para deixar o território através das fronteira das Portas do Cerco.

O detido, de 28 anos, terá negado o furto, tendo o caso já sido transferido para o Ministério Público.