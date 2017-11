Fórum sobre desenvolvimento da Grande Baía decorreu ontem em Foshan  

O Fórum de Cooperação Macau – Guangdong – Hong Kong foi ontem realizado no Hotel Intercontinental, na cidade de Foshan, na vizinha província de Guangdong. De acordo com o jornal Ou Mun Iat Pou, mais de seis centenas de pessoas, incluindo funcionários do Governo, celebridades, empresas, especialistas e estudiosos de Hong Kong, de Macau e da China continental estiveram reunidos para aprofundar o diálogo sobre o avanço do desenvolvimento da Grande Baía e promover a inovação e cooperação em tecnologia nos três territórios. Teng Nga Kan, chefe do Gabinete do secretário para a Economia e Finanças, marcou presença no encontro. O fórum discutiu a estratégia de desenvolvimento impulsionada pela inovação, a construção do desígnio da Grande Baía Hong Kong-Zhuhai-Macau e a integração da Grande Baía com a estratégia de desenvolvimento nacional de inovação tecnológica, escreveu o mesmo jornal.

