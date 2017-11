Explosão em Ningbo foi provocada por manipulação acidental de explosivos

A explosão que fez dois mortos e cerca de duas dezenas de feridos na cidade de Ningbo, no domingo, foi provocada pela manipulação acidental de explosivos clandestinos, anunciaram esta terça-feira as autoridades do Continente.

O incidente ocorreu num terreno de Ningbo, na província de Zhejiang, no leste da China: “Destruições de explosivos fabricados ilegalmente ocorreram no local de origem da explosão”, indicou a polícia, que excluiu a possibilidade de uma explosão intencional.

As autoridades suspeitavam, na segunda-feira, que uma fossa séptica estivesse na origem da deflagração.

As autoridades interrogaram um suspeito de 33 anos descrito como um fugitivo acusado de fabrico e comércio ilegal de explosivos.

De acordo com a polícia, o suspeito terá querido ver-se livre dos explosivos e teria confiado a sua destruição a um ou vários membros da família.

De acordo com a agência de notícias Xinhua, a explosão, que ocorreu pelas 09:00 da manhã, provocou o colapso de edifícios adjacentes à fábrica.