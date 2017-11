EU Short-Film Challenge exibe oito curtas-metragens de alunos da Universida de Macau

O Programa Académico da União Europeia em Macau (EUAP-M) apresenta amanhã, às 19h, as oito curtas-metragens seleccionadas no âmbito da edição de 2017 da competição EU Short-Film Challenge. O Centro de Actividades Estudantis da Universidade de Macau acolhe a 4ª edição do certame, este ano subordinada ao tema “Eleições”.

Foram mais de meia centena, os alunos que participaram na acção de formação em vídeo promovida pelo Departamento de Comunicação da maior instituição de ensino superior do território: “Os estudantes foram desafiados a produzir curtas-metragens sobre as eleições, tendo criado narrativas criativas e usado diferentes técnicas de filmagem para explorar de que forma o tema se relaciona com Macau”, explica o EUAP-M em comunicado.

O EU Short Film Challenge 2017 é uma das actividades organizadas pelo EUAP-M, criado em 2012 e desde então mantém parcerias com a Universidade de Macau e o Instituto de Estudos Europeus de Macau (IEEM). O EUAP-M é co-financiado pela União Europeia e tem como objectivo trazer o bloco para uma maior atenção do público do território, em particular dos estudantes.