Em três anos 50 ex-reclusos encontraram emprego com ajuda do Governo  

Desde 2015, 50 antigos reclusos conseguiram encontrar emprego através de um programa da Direcção dos Serviços Correccionais (DSC). O mecanismo, criado em 2010 em conjunto com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), organiza entrevistas de emprego com futuros empregadores e presidiários e, no ano passado, foi introduzida a modalidade de videoconferência. Em 2015 e 2016, respectivamente, participaram neste programa 46 e 77 reclusos. Porém, apenas 17 e 16, respectivamente, conseguiram encontrar um emprego. Relativamente à taxa de reincidência dentro dos primeiros dois anos, desde 2012 que se mantém abaixo dos três por cento. Apenas em 2014 se registou uma subida para os cinco por cento.

