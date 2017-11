Um cozinheiro de nacionalidade filipina, com 40 anos de idade, terá ficado sem parte de três dedos da mão esquerda após um acidente numa cozinha do MGM Macau. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o ferido estava a trabalhar numa máquina de confecção de pastelaria quando o acidente ocorreu, tendo sido transportado de seguida para o hospital.

