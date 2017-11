Corpo de Bombeiros realizou simulacro de incêndio na Torre de Macau

O Corpo de Bombeiros (CB) realizou ontem um simulacro de incêndio e evacuação em conjunto com a empresa responsável pela gestão da Torre de Macau. O simulacro durou cerca de meia hora. O Corpo de Bombeiros e a Torre de Macau reuniram quase 240 pessoas para participar no exercício. Depois de concluída a iniciativa, ambas as partes realizaram uma reunião de revisão e consideraram que o respectivo processo correu bem, cujos objectivos e resultados esperados foram alcançados. O simulacro teve como intuito “testar a capacidade de resposta, coordenação e comunicação entre ambas as partes em caso de incidentes, cujo processo correu bem e cujos objectivos previstos foram atingidos”, indica o CB em comunicado.

