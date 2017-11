Competição incentiva a criação de música original local  

Floyd Lei, director da Associação de Desenvolvimento Artístico das Bandas de Macau, disse que são cada vez menos as bandas juvenis locais. O responsável sustenta ainda que, devido ao apoio privilegiado do Governo à música clássica, as bandas juvenis enfrentam maiores dificuldades em crescer e afirmar-se.

Elisa Gao

Para proporcionar às bandas juvenis locais uma plataforma para dar a conhecer o seu trabalho e as suas músicas, a Associação de Desenvolvimento Artístico das Bandas de Macau realizou uma competição entre agrupamentos musicais de diferentes estabelecimentos de ensino do território. A iniciativa contou com a participação de 17 bandas de mais de uma dezena de universidades e escolas de Macau. As três bandas distinguidas no certame vão marcar presença na próxima edição do concurso Hong Kong & Macau Youth Band Competition.

Constituídas por jovens com idades compreendidas entre os 17 e os 23 anos, as 17 bandas juvenis integram músicos de organismos como o Instituto Politécnico de Macau, a Universidade de Macau ou escolas como a Escola Kao Yip. Instituída em 2016, a Competição Inter-Escolas de Macau realizou-se este ano pela segunda vez, e procura incentivar a criação de temas originais. As três bandas vencedoras foram distinguidas com a possibilidade de gravarem os seus próprios temas originais.

Os “Seize the Throne”, da Universidade da Cidade de Macau, conquistaram o primeiro prémio e também o galardão para o Melhor Tema Original, com uma música de metal intitulada “Clown”, que mistura expressões chinesas e inglesas. Os “The Land of Children”, do Instituto Politécnico de Macau, ficaram em segundo lugar, com uma música com letra em língua chinesa – “The City is Disturbing” – sobre como é viver a vida na cidade e sobre o que a banda sente sobre a sociedade. Outra banda, “Joking Case”, também do Instituto Politécnico de Macau, conquistou o terceiro lugar como o tema original “Delusion”. A música, também de heavy metal, com letra em língua inglesa, reflecte a experiência dos jovens músicos na criação de música original. A competição atribuiu também o prémio de Melhor Guitarrista e de Melhor Baterista.

De acordo com Floyd Lei, director da Associação de Desenvolvimento Artístico das Bandas de Macau, a associação tem o objectivo de produzir um álbum com as músicas originais dos vencedores; no entanto, a associação depara-se com falta de fundos para levar a cabo o projecto: “Não podemos fazer este ano, veremos isso no próximo ano”, referiu. Ao abordar o problema financeiro, Floyd alegou que tal se deve ao investimento desequilibrado feito pelo Governo na música clássica e popular: “O Governo de Macau e outras sociedades normalmente financiam a música clássica, raramente dão recursos para desenvolver música popular, o que é muito desequilibrado. O Governo concentra-se na música clássica, o que não é mau. Mas também deve alocar mais recursos para desenvolver música popular para que possamos promover a cultura de Macau no exterior”, sugeriu o director.

Esta promoção, como explicou Lei, passa por incentivar mais bandas juvenis a criar música original tendo Macau como motivo de inspiração: “Macau contém muitas vozes diferentes, isso é muito especial, espero que elas se desenvolvam bem”.

Com uma maior produção de música a nível local, “podemos actuar noutros lugares em representação de Macau e mostrar a nossa especialidade, para deixar que as pessoas no exterior sintam a diversidade da cultura de Macau”, considerou o dirigente.