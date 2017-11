Comércio externo de Macau sobe 5,4 por cento até Outubro

Nos dez primeiros meses do ano, os valores referentes ao saldo do comércio externo do território subiram 5,4 por cento em termos anuais homólogos. A Região Administrativa Especial de Macau adquiriu e vendeu bens no valor de 67,89 mil milhões de patacas entre Janeiro e Outubro.

O comércio externo do território subiu 5,4 por cento nos primeiros dez meses do ano, em termos anuais homólogos, atingindo 69,87 mil milhões de patacas, indicam dados oficiais esta terça-feira divulgados.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), entre Janeiro e Outubro, a Região Administrativa Especial de Macau exportou bens avaliados em 9,37 mil milhões de patacas – mais 10,3 por cento do que em igual período do ano passado – e importou produtos avaliados em 60,50 mil milhões de patacas, ou seja, mais 4,7 por cento, em termos anuais homólogos.

Por conseguinte, o défice da balança comercial nos dez primeiros meses do ano atingiu 51,13 mil milhões de patacas.

Em termos de mercados, as exportações para a República Popular da China totalizaram 1,78 mil milhões de patacas, reflectindo uma subida de 21,1 por cento relativamente a igual período do ano transacto.

As vendas para a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong (5,46 mil milhões de patacas), para a União Europeia (160 milhões de patacas) e para os Estados Unidos (152 milhões de patacas) subiram 15,5 por cento, 7,8 por cento e 20,8 por cento, respectivamente, em termos anuais homólogos, de acordo com a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos.

As exportações para os países de língua portuguesa cifraram-se em 700 mil patacas, traduzindo um ‘tombo’ de 88,2 por cento face ao período homólogo de 2016.

Já do lado das importações, a Região Administrativa Especial de Macau comprou à República Popular da China produtos no valor de 19,94 mil milhões de patacas nos primeiros dez meses do ano, ou seja, menos 5,7 por cento em termos anuais homólogos.

A mesma tendência foi verificada nas importações de mercadorias dos países de língua portuguesa (521 milhões de patacas) que diminuíram 3,9 por cento.

Em sentido inverso, as compras à União Europeia (15,54 mil milhões de patacas) aumentaram 12,4 por cento em termos homólogos anuais.