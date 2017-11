Cineastas locais consideram Festival de Cinema importante para impulsionar indústria

O Festival Internacional de Cinema de Macau terá a sua segunda edição entre 8 e 14 de Dezembro. Em jeito de antevisão, o PONTO FINAL falou com alguns cineastas locais, que consideram o certame importante para impulsionar a indústria no território. Os realizadores consideram ainda assim que ainda há espaço para melhorias, sobretudo no que toca à promoção do cinema entre as camadas mais jovens.

Pedro André Santos

Macau começa, a pouco e pouco, a crescer no domínio da indústria cinematográfica, impulsionada também pela realização de eventos como o Festival Internacional de Cinema de Macau, que este ano conhece a sua segunda edição entre de 8 e 14 de Dezembro.

O PONTO FINAL ouviu alguns realizadores locais, que aplaudem a iniciativa, consideram que pode ajudar a promover a sétima arte no território e, como tal, agurdam o certame com bastante expectativa: “Sou cineasta mas também faço parte do público, estou muito entusiasmado por poder ver filmes que vão estrear em Macau, e também dos realizadores locais. Acho que é importante para Macau e para as pessoas assistir ao Festival. Vai ser é difícil adquirir bilhetes”, referiu Maxim Bessmertny.

O jovem cineasta, que tem procurado também acompanhar outros festivais um pouco por todo o mundo, gostou da edição do ano passado, a primeira do festival, considerando que o programa deste ano é também ele bastante diversificado: “Gostei de ver filmes de vários países, e este ano parece que há um maior foco em filmes familiares. Há histórias de amor mas também ‘thrillers’, penso que escolheram realmente bem. Ainda estou a tentar escolher os filmes para ir ver com a família e os amigos”, acrescentou.

Bessmertny sublinhou também a importância de disseminar a informação sobre o festival para assim chegar a um maior número de pessoas: “É a nossa cidade, é para nós consumirmos também, temos que dar valor às coisas que acontecem aqui”, apontou.

O também realizador Penny Lam referiu ao PONTO FINAL que aguarda “com expectativa” que o festival “construa uma ligação melhor entre a comunidade e o evento”, lembrando que o certame conta com a presença de profissionais aclamados a nível internacional: “Tenho sempre muita curiosidade para ver o impacto na indústria local e também nas pessoas do território. Toda a gente pode beneficiar deste festival”, disse.

Lam já teve a oportunidade de dar uma vista de olhos no programa e considera que “tem uma selecção de filmes muito boa”. Porém, o cineasta mantém algumas ressalvas no que diz respeito à organização: “A minha única preocupação prende-se a nível logístico, como é que o público pode apreciar o festival melhor. Refiro-me a formas melhores de as pessoas terem acesso à informação, aos bilhetes, e terem a vida mais facilitada para aproveitarem melhor o festival. É preciso mais promoção. Até agora ainda não vi nenhum livrete com informações do festival”, lamentou Lam, pedindo uma “comunicação mais fluída” aos organizadores no que diz respeito à divulgação das informações.

Penny Lam acrescentou ainda que espera ver igualmente como o território vai responder a esta segunda edição do Festival Internacional de Cinema de Macau, e se a organização terá também a sensibilidade de perceber se o programa corresponde ou não às necessidades da comunidade.

Apesar de não ter ainda analisado o programa com profundidade, Rui Borges destaca o evento como sendo “sempre importante” para o panorama do cinema local, deixando algumas recomendações: “Haver um festival só por haver não traz assim grandes contrapartidas para o mercado de Macau. Não sei se vão fazer workshops e formações específicas ao pessoal de Macau, porque é uma das coisas que faz falta”, começou por dizer.

No entanto, Rui Borges não tem dúvidas que o festival é importante na medida em que “traz visibilidade” para a área do cinema, sobretudo com a presença de “nomes de fora”.

O realizador português, radicado no território, recorda também que Macau “não tem uma escola de cinema”, obrigando os interessados em seguir a área e saírem para estudar noutros lados. Nesse sentido, iniciativas como o Festival poderiam ser também interessantes para fazer progredir o sector a nível local: “O que sugiro é ir um pouco além, usar o festival para dar formação. Podiam tentar negociar alguma parceria de pessoal de cá que está a estudar na área e esteja interessado em participar em longas metragens e documentários que são feitos lá fora, trazer essa experiência e aplicá-la em Macau”, considerou.

Contudo, o desenvolvimento do cinema a nível local não poderá ser feito de forma desmedida, sendo essencial haver um progresso, considera Rui Borges: “A indústria do cinema em Macau é muito nova, está a começar. Não se pode esperar que salte do nível um para o nível 10 sem passar pelos restantes. Acho que às vezes não se deve pensar logo em fazer coisas em grande escala, mas começar a formar as pessoas para depois, quando houver coisas em grande escala, as pessoas estarem preparadas para isso”, defende.

Caixa —————————————

Novo director artístico entusiasma

A edição deste ano do Festival Internacional de Cinema de Macau terá uma cara nova a nível da direcção artística, que estará a cargo do britânico Mike Goodridge. A vinda para Macau de Goodridge, que conta com quase 30 anos de experiência no ramo, foi bem recebida pelos cineastas ouvidos pelo PONTO FINAL.

“Estou com muitas expectativas, vi um filme em Toronto chamado ‘71’ que foi feito pela companhia dele, e adorei. Fez também o ‘The Lobster’, que é fantástico. Tenho respeito por pessoas que fazem coisas e tentam que o mundo seja mais interessante”, considerou Maxim Bessmertny.

Penny Lam, por sua vez, reconheceu o currículo de Mike Goodridge como importante para o certame, aguardando também com expectativa o seu desempenho ao longo do festival: “Será a primeira vez dele como director artístico, penso que temos que ver como irá desempenhar as suas funções. Mas não vejo grandes diferenças entre este festival e o do ano passado em termos de direcção artística. Talvez opte por uma vertente mais comercial direccionada para o público local, mas para já ainda não é claro para mim o que eles pretendem fazer. Estou curioso para ver”, concluiu Lam.