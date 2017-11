China aposta na realidade virtual para impulsionar regiões mais desfavorecidas

No Continente, está em construção o primeiro parque temático dedicado à realidade virtual. A atracção, com 134 hectares, está situada nas imediações de Guiyang, capital da província de Guizhou, uma das mais pobres da República Popular da China. O parque vai contar com 35 atracções, incluindo jogos, montanhas-russas e passeios virtuais a locais turísticos da região.

O responsável pelo investimento, Chen Jianli, quer que a iniciativa impulsione o crescimento da região.

Com o investimento em tendências tecnológicas como a realidade virtual, Chen Jianli espera ainda conseguir reduzir a dependência das indústrias tradicionais, disse à Reuters.

A maioria das atracções recorre a óculos de realidade virtual e simuladores de movimento, mas também há plataformas tradicionais, como bungee jumping a partir de um enorme robot que vai ser construído ao lado de um castelo com aspecto “punk”.