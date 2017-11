CAM doa 100 mil patacas ao Fundo de Caridade dos Leitores do Ou Mun Iat Pou

A Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM) atribuiu um donativo de 100 mil patacas ao Fundo de Caridade dos Leitores do Jornal Ou Mun Iat Pou para ajudar à organização da “Marcha por Um Milhão”. A empresa vai reunir uma equipa de autoridades do Aeroporto Internacional de Macau para participar no evento agendado para o dia 10 de Dezembro.

“A Companhia do Aeroporto Internacional de Macau esforça-se para contribuir para a sociedade, ajuda grupos desfavorecidos, atenta constantemente ao cumprimento da responsabilidade social e colabora com actividades de acção social públicas”, refere a empresa em comunicado enviado às redacções.

O cheque foi recebido pelo presidente do Fundo de Caridade, Ho Teng Iat, pelo presidente do conselho directivo, Vong Kok Seng, e pelos directores Carlos Cheang e Lei Chi Hang, e foi entregue pelo presidente do comité executivo da CAM, Deng Jun.