Wong Sio Chak desvalorizou as críticas suscitadas no hemiciclo por Au Kam San quanto às restrições de entrada no território. Entende o governante que “cada região tem o poder de salvaguardar a sua segurança” e pediu a “compreensão de todos”. O pró-democrata e o secretário acabariam por trocar argumentos por mais do que uma ocasião, devido a questões relacionadas com as manifestações.

Foi apenas no segundo dia de debate das Linhas de Acção Governativa (LAG) para a área da Segurança que foi suscitada a questão da proibição de entrada na RAEM por parte de jornalistas e académicos da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong devido a “questões de segurança interna”. O assunto foi abordado no hemiciclo pelo pró-democrata Au Kam San, que se muniu do argumento da política emanada pelo Governo Central de criação de “Um Centro, Uma Plataforma” e da construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. O deputado confrontou também o governante com os conflitos criados “entre a polícia e manifestantes”: “Ultimamente são vários os casos de impedimento de entrada abrangendo muitos académicos ou peritos, professores contratados pelo IFT [Instituto de Formação Turística] e até crianças foram impedidas de entrar, porque isso vai afectar a segurança de Macau. Se for contra a criminalidade e o terrorismo então podemos impedir a entrada dessas pessoas, mas parece que estamos a fazer abuso da figura de persona non grata. Aqui é contraditório com a imagem de Macau como cidade internacional de turismo e de lazer. Estamos a desviar a interpretação da lei”, acusou Au Kam San.

Wong Sio Chak defendeu que “cada região e país tem o poder de salvaguardar a sua segurança”, apontando como exemplo os Estados Unidos da América que “proíbem cidadãos de determinados países” de entrar no país. “Mas nós não”, atirou. O titular da pasta da Segurança pediu a “compreensão de todos” porque disse estar a “garantir a segurança dos residentes de Macau”. Quanto ao caso do bebé de um ano cuja entrada na RAEM foi também impedida, o governante admitiu que foi cometido “um lapso”, mas garantiu que a situação não se voltará a repetir.

Recorde-se que, em Setembro, dois políticos de Hong Kong foram impedidos de entrar na RAEM. Foram eles Andy Yu, membro do Partido Cívico e Helena Wong Pik-wan, deputada do Partido Democrata. Também na altura da passagem do tufão Hato pelo território, a 23 de Agosto, pelo menos cinco jornalistas da antiga colónia britânica viram goradas as suas tentativas de entrar em Macau para fazer a cobertura da devastação causada pela tempestade.

Nas LAG para o 2018, à semelhança do que tinha já acontecido nas políticas delineadas para este ano, Wong Sio Chak dedicou um sub-capítulo à promoção da colaboração entre a polícia e a imprensa. No relatório pode ler-se que “a Secretaria para a Segurança e as forças e serviços sob a sua tutela irão continuar a empenhar-se em conceder mais comodidade às reportagens, desde que autorizadas pela lei, de modo a satisfazer ao máximo o direito de informação do público”. No mesmo documento, o governante prevê ainda a implementação de uma “linha especial” em funcionamento contínuo “para responder às questões de interesse jornalístico”.

Este ponto suscitou a atenção de Cheung Lup Kwan, que na sua intervenção questionou o porquê de Wong Sio Chak ter sublinhado esta questão no seu relatório. O deputado eleito pela via indirecta observou ainda que “para obter informações tem de obedecer à lei” e que “só quem tem um conhecimento muito profundo é que consegue obter informações”. Wong Sio Chak explicou que tal se deve à “vontade e seriedade de cooperar com a comunicação social”: “A maior parte também actuou bem e o nosso objectivo em redigir isto no nosso relatório é dizer que queremos prestar muita importância a isto e dar melhores condições e mais seguras aos jornalistas”, assumiu.

CRÍTICAS DE AU KAM SAN SÃO “UM INSULTO” A VONG HIN FAI

As críticas que Au Kam San endereçou à Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de Macau, da qual Vong Hin Fai é membro, relativamente ao encaminhamento das queixas, foram entendidas por Wong Sio Chak como “um insulto” ao deputado: “Isso é um insulto. Diz que ele [Vong Hin Fai] não tem capacidade de avaliação?”, questionou o governante.

O também advogado teve depois oportunidade de explicar que, em média, o organismo a que pertence recebe cerca de uma centena de queixas por ano, número este que, nos últimos três anos tem aumentado “muito”: “O aumento das queixas tem a ver com condutores que foram multados pela polícia de trânsito por entenderem que o tratamento não foi justo”, justificou Vong Hin Fai. Segundo adiantou ainda o parlamentar, a Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de Macau emite pareceres técnicos ao secretário para a Segurança que depois os transfere para os serviços competentes.

Mais tarde, Wong Sio Chak voltaria a endereçar críticas a Au Kam San, ao rejeitar uma ideia sugerida pelo deputado nomeado pelo Chefe do Executivo Davis Fong quanto ao recurso da figura dos agentes infiltrados: “Macau é uma terra muita pequena, toda a gente sabe quem é o agente. Também não gostaria que o deputado Au Kam San dissesse que tratamos os casos como uma acusação política”, atirou o governante.

A troca de argumentos entre o pró-democrata e o secretário tinha surgido logo na primeira intervenção de Au Kam San quando este questionou Wong Sio Chak acerca dos “conflitos entre a polícia e os manifestantes”: “Muitas pessoas foram às manifestações. Porque é que só aquelas pessoas é que desrespeitaram a lei? Tantas manifestações e quase todas as pessoas que foram lá obedeceram à lei mas aquelas pessoas não”, argumentou o governante.

Recorde-se que o deputado Sulu Sou e o antigo presidente da Associação Novo Macau Scott Chiang são acusados do crime de desobediência qualificada devido a um protesto ocorrido a 15 de Maio de 2016 contra a atribuição de um subsídio à Universidade de Jinan. De acordo com os organizadores, mais de três mil pessoas e, segundo números da polícia, 1.100 pessoas saíram à rua para pedir a demissão do Chefe do Executivo. Porém, apenas Sulu Sou e Scott Chiang foram acusados.