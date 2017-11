“Blogger” vietnamita condenado a sete anos de prisão por denuncias derrame tóxico

Um tribunal do Vietname condenou a sete anos de prisão um activista que denunciou no seu blogue um derrame tóxico no centro do país que gerou protestos contra a empresa responsável, informou ontem a imprensa local.

Nguyen Van Hoa, de 22 anos, foi acusado pelo tribunal provincial de Ha Tinh de difundir propaganda contra o Estado entre 2013 e 2017 através de artigos, vídeos e fotografias publicados no seu blogue, segundo o portal VNExpress.

O juiz considerou o acusado culpado de difundir informações com conteúdo negativo e antigovernamental, e culpou-o de manipular vídeos sobre o derrame tóxico, em Abril de 2016, causado por uma fábrica de aço taiwanesa, acrescentou o portal.