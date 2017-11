Birmânia: Papa pede a líderes religiosos que “não se deixem colonizar”  

O líder da Igreja Católica esteve esta terça-feira reunido, em Rangum, com um grupo de 17 líderes religiosos, representantes das diferentes religiões presentes na Birmânia. Francisco procurou deixar uma mensagem de esperança e de unidade, defendendo que a única forma de alcançar a paz é através da convivência entre irmãos.

O papa Francisco esteve esta terça-feira reunido com um grupo de 17 líderes, representantes das diferentes religiões presentes na Birmânia e instou-os a defender a sua identidade, a não terem medo da diferença e a “não se deixarem colonizar”.

Num país onde noventa por cento da população é budista, mas com 135 etnias reconhecidas e a presença de várias confissões, Francisco quis manter uma reunião com os seus representantes.

O encontro com os líderes budistas, islâmicos, hindus, judeus, anglicanos e católicos birmaneses aconteceu na arquidiocese, onde o papa fica instalado durante a visita à Birmânia, onde chegou na segunda-feira.

O encontro durou 40 minutos e usou da palavra o bispo John Hssane Hgyi, seguido dos diferentes representantes, informou o porta-voz do Vaticano, Greg Burke.

No seu discurso, Francisco falou em espanhol e recordou que “é bonito ver os irmãos reunidos”, mas, acrescentou, “unidos não quer dizer iguais, a unidade não é uniformidade”.

O sumo pontífice lamentou que se esteja a assistir a “uma tendência para a uniformidade”, que definiu como “uma colonização cultural”: “Cada um tem os seus valores, as suas riquezas, e também as suas deficiências. E cada confissão tem as suas tradições, as suas riquezas. E isto apenas pode acontecer se vivermos em paz”, disse. “A paz constrói-se no coro das diferenças. A unidade acontece sempre na diversidade”, segundo o texto do discurso, proporcionado pelo gabinete de imprensa do Vaticano.

Jorge Bergoglio instou os líderes birmaneses a “entender a riqueza das diferenças étnicas, religiosas e populares” que representam: “Não tenhamos medo das diferenças (…) Construam a paz e não se deixam igualar pela colonização”, disse.

Após a reunião, Francisco reuniu-se em privado com o líder budista, Sitagu Sayadaw, a quem disse que a única via para alcançar a paz é a convivência entre irmãos.

O Sumo Pontífice viajou ontem ainda até Naypyidaw, capital birmanesa, para se reunir com a Presidente do país, Htin Kyaw, e com a Nobel da Paz e líder ‘de facto’ do Governo, Aung San Suu Kyi.

Na noite de segunda-feira, o líder da Igreja Católica esteve reunido com o chefe do exército da Birmânia, acusado de liderar uma “limpeza étnica” contra a minoria muçulmana rohingya. O general Ming Aung Hlaing assegurou a Jorge Bergoglio que o Myanmar não exerce “qualquer discriminação de natureza religiosa”.

A reunião durou 15 minutos e realizou-se na sede do arcebispado de Rangum, onde Francisco está alojado: “A Birmânia não exerce qualquer discriminação religiosa”, declarou o chefe das Forças Armadas birmanesas, citado numa mensagem publicada na rede social Facebook divulgada pelos serviços governamentais.

“O nosso exército (…) age pela paz e pela estabilidade do país”, acrescentou.

O exército birmanês foi acusado pelas Nações Unidas e pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, de liderar uma campanha de “limpeza étnica” que resultou na fuga de mais de 620 mil ‘rohingyas’ do oeste da Birmânia para o vizinho Bangladesh desde Agosto passado.

A Birmânia nega qualquer axto repreensível, enquanto os testemunhos dos refugiados ‘rohingyas’ denunciam uma campanha de violações, assassínios e outros actos de violência.