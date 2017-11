Bancos Tai Fung e Luso Internacional lançam serviço de transferência móvel com ‘cunho’ da JETCO

O grupo JETCO anunciou ontem que o Banco Tai Fung e o Banco Luso Internacional já procederam ao lançamento oficial de um novo serviço de transferência móvel com dois tipos de moeda. De acordo com um comunicado da JETCO, o sistema permite aos utilizadores transferir patacas ou dólares de Hong Kong directamente das respectivas contas bancárias recorrendo apenas ao número de telemóvel do destinatário, não sendo, assim, necessário colocar o número da conta bancária.

“Em comparação com os métodos tradicionais de transferência de dinheiro, os clientes poderão agora desfrutar de um de nível maior de conveniência, a partir de qualquer lugar, recorrendo apenas aos contactos telefónicos. Para além de transferirem o dinheiro para terceiros, podem também transferir para as próprias contas noutros bancos”, refere uma nota do grupo JETCO.

A medida deverá alastrar-se a pelo menos mais cinco instituições bancárias, acrescenta o grupo, sendo que este tipo de transferências tem um limite diário de cinco mil patacas.

Angus Choi, director-executivo da JETCO, destacou a “diversificação de serviços de pagamento” oferecidos pelo grupo, considerando que esta medida “marca um passo importante na direcção de uma sociedade sem dinheiro [em numerário]”.

Da parte das instituições bancárias, o director do Banco Luso Internacional, Raymond Chan, referiu que a iniciativa faz parte de um “novo capítulo no sistema de pagamentos de Macau”. Por sua vez, o vice-presidente do Banco Tai Fung, Wang Shou Fei, sustentou que a adesão a este sistema por parte da instituição financeira representa “uma forma muito mais rápida e conveniente” para os clientes fazerem transferências bancárias.