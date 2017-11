Au Kam San e Sulu Sou denunciam restrições nas redes sociais

Au Kan San e Sulu Sou acusaram o Governo de estar a apertar o cerco à liberdade no mundo digital e exemplificam com o reforço da vigilância as redes sociais e as aplicações de troca de mensagens instantâneas. Sulu Sou teme que as autoridades locais estejam a preparar um controlo da Internet ao estilo da República Popular da China.

Os dois deputados pró-democratas denunciaram esta terça-feira restrições à liberdade de expressão e acusaram o governo de preparar um controlo na Internet ao estilo da República Popular da China, tendo o secretário para a Segurança refutado as críticas.

“Sobre essa eventual restrição da liberdade de expressão nas redes [sociais] não percebo o que se disse. Nós temos seguido a legislação. Tudo está conforme com o Código Penal, com o Código do Processo Penal, e se houver uma criminalidade que se enquadre nesses códigos, nessa legislação, tem de ser instaurada uma acusação”, afirmou Wong Sio Chak, que falava na Assembleia Legislativa no segundo dia da apresentação das políticas da sua tutela para 2018.

A resposta veio depois de o deputado Au Kam San ter criticado a actuação das autoridades no caso de dois irmãos idosos suspeitos de divulgarem na rede social chinesa “WeChat” informações falsas de que tinham sido encontrados cinco mortos num parque de estacionamento na zona do Fai Chi Kei, no norte da cidade, aquando da passagem do tufão Hato, em Agosto: “Agora é através das redes sociais que as pessoas discutem as questões. Parece-me que isto está em voga. Parece que há pessoas que estão a ser acusadas de lançar rumores intencionalmente, (…), mas quando uma pessoa já idosa está a falar de um caso que já é discutido na sociedade vai ao ponto de ser acusado?”, questionou o veterano Au Kam San.

O também pró-democrata Sulu Sou questionou a “intromissão na liberdade de transmissão de mensagens dos residentes” e a suspensão “por algum tempo” da aplicação de mensagens encriptadas Telegram: “Quando utilizamos este tipo de aplicações, no interior da China também é vedado o seu acesso, mas em Macau há liberdade de comunicação e vamos gradualmente perder essa nossa liberdade”, acusou.

Macau tem em curso a elaboração de um regime jurídico de cibersegurança. No debate de ontem Sulu Sou alertou contra um cenário “big brother is watching you”, em que as autoridades aplicam “uma vigilância integral e todo o terreno” que vai contra as liberdades individuais: “Os cibernautas questionam-se que futuramente só através de VPN [Virtual Proxy Network] se consegue ter acesso ao Google e demais aplicações”, afirmou.

Na réplica, Wong Sio Chak referiu a legislação em vigor sobre a protecção de dados pessoais, desvalorizando a questão.