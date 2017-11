Associação Novo Macau organiza concentração para apoiar Sulu Sou

Está agendada para Domingo à noite uma reunião promovida pela Associação Novo Macau que tem como objectivo apoiar o deputado Sulu Sou, que corre o risco de ser afastado do hemiciclo por ser arguido num processo judicial em que é acusado de desobediência qualificada. O encontro deverá realizar-se na Rotunda de Carlos da Maia.

Foto: Eduardo Martins;

Joana Figueira

A Associação Novo Macau convocou uma concentração para apoiar o deputado Sulu Sou, que se encontra actualmente acusado de desobediência qualificada por ter participado numa manifestação realizada no ano passado. Scott Chiang, um dos organizadores do encontro que decorrerá no próximo Domingo, pelas 20h, na Rotunda de Carlos da Maia, afirma que o objectivo não passa por “interferir no processo judicial”, mas sim mostrar a preocupação de muitos residentes sobre se a possível suspensão de Sulu Sou é “uma retaliação ou manipulação política”.

“Muitos cidadãos, incluindo os eleitores que votaram no Sulu Sou querem manifestar o seu apoio e fazer algo para mostrar que não estão felizes com aquilo que se está a passar. Por isso tivemos esta ideia de nos reunirmos, de realizar esta actividade que vai permitir que as pessoas unam forças e demonstrem que há cidadãos que não estão satisfeitos”, explicou Scott Chiang, antigo presidente da Novo Macau, ao PONTO FINAL. “A minha vontade e a do deputado [Sulu Sou] não é interferir no processo judicial que está actualmente em andamento, mas a verdade é que muitas pessoas não estão muito esclarecidas sobre o processo”, disse Scott Chiang ao PONTO FINAL.

A Novo Macau e “muitas pessoas estão preocupadas se a possível suspensão de Sulu Sou se trata de uma retaliação ou manipulação política” e querem “que ele saia desta confusão e faça o seu trabalho”.

Scott Chiang frisou ainda que o deputado democrata conta com total apoio por parte da Associação Novo Macau: “Praticamente tudo o que ele [Sulu Sou] faz na Assembleia Legislativa é resultado das decisões da Novo Macau – ao contrário do que acontece com outros deputados que agem tendo apenas em conta a sua própria ideia. Sulu Sou foi sempre apoiado pela Novo Macau e age de acordo com as perspectivas da associação”, reitera. “Eu considero que a acusação não faz sentido porque sou um dos acusados e nunca fiz nada daquilo por que estou a ser acusado”, afirmou ainda Chiang.

O Tribunal Judicial de Base cancelou a audiência de julgamento do processo em que são arguidos Sulu Sou e Scott Chiang, que estava inicialmente agendada para ontem. A justificação para o adiamento foi apresentada num despacho do juiz titular do processo, que referia que a decisão teve por base a falta de condições para decidir sobre a suspensão do mandato do deputado antes da data marcada, uma vez que estão a decorrer os debates das Linhas de Acção Governativa (LAG).

Uma vez cancelada pelo tribunal a audiência de julgamento do processo em que é arguido, Sulu Sou pediu que, conforme prevê o Código de Procedimento Administrativo, o prazo de decisão da suspensão do seu mandato se estenda até ao dia 30 deste mês, sendo o parecer da Comissão de Regimento e Mandatos distribuído aos deputados apenas a partir do dia 1 de Dezembro. O deputado democrata continua a aguardar resposta do presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng.