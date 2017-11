Associação defende educação sobre branqueamento de capitais nas escolas secundárias

A Macau Anti-Money Laundering Specialists Association (MAMLSA), organismo sem designação oficial em língua portuguesa, defende que as estratégias de combate à lavagem de capitais deve ser cultivada desde cedo. A matéria, defende o organismo deve ser introduzida no currículo das instituições de ensino secundário do território, noticiou ontem a Ou Mun Tin Toi.

Au Ieong Iu Kong, director-geral da MAMLSA, frisou que a associação vai gradualmente conduzir conferências de sensibilização sobre branqueamento de capitais nas escolas secundárias da RAEM, tendo como objetivo aumentar os níveis de consciência das gerações mais jovens contra a lavagem de dinheiro.

O dirigente do organismo indicou ainda que os suspeitos de branqueamento de capitais aproveitam frequentemente a inocência dos jovens induzindo-os a “negócios anormais”. De acordo com Au Ieong Iu Kong, o trabalho de anti-lavagem de dinheiro está a desenvolver para uma forma cada vez mais institucional, profissional e generalizada.

Registam-se actualmente em Macau mais de meio milhar de especialistas qualificados nas estratégias de combate à lavagem de capitais. A Associação vai aumentar o nível de acções contra o branqueamento de capitais para atingir os padrões internacionais, bem como organizar formações e intercâmbio de especialistas.