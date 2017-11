Apresentação de registo criminal será exigida a nacionais de seis países  

Foi ontem revelado durante o debate relativo às Linhas de Acção Governativa (LAG) para a área da Segurança que a apresentação do registo criminal para requerer a autorização de permanência para os trabalhadores não residentes será alargada a nacionais de outros cinco países. Até agora, a medida iria apenas aplicar-se aos cidadãos do Vietname que, a partir de Fevereiro do próximo ano, devem apresentar o documento, emitido pelas autoridades de Hanói. Wong Sio Chak afastou a suspeita de que esta medida se trata de uma descriminação em relação a estes países e alega razões de segurança: “Seja um indivíduo local ou do exterior, pode ser do Bangladesh, Sri Lanka, Vietname, quando quiserem vir trabalhar para Macau têm que apresentar o registo criminal. Não é uma medida discriminatória em relação a determinados países, mas sim uma medida tomada com base nos dados de segurança que temos e também para assegurar a segurança do empregador”, disse o governante. Wong Sio Chak recordou também que “o ingresso na função pública é impossível pela quem tenha registo criminal”.

A questão da discriminação foi levantada pelo deputado Lei Chan U que argumentou que tal medida “pode constituir uma discriminação para essas pessoas”: “Muitas vezes o Governo não explica o lançamento das medidas. O Governo deve esclarecer para evitar um mau entendimento das medidas”, defendeu. O também vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) apontou anda que “pode haver alguma lacuna na fiscalização se a pessoa em causa já estiver cá em Macau”.

A apresentação do registo criminal era, até agora, apenas exigida nos pedidos de residência na RAEM. De acordo com dados da Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos, no final de Setembro trabalhavam na RAEM 14.734 cidadãos vietnamitas.