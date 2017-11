Almedina abre nova livraria na oficina de vitrais Ricardo Leone

A Almedina vai abrir uma nova livraria na antiga oficina de vitrais de Ricardo Leone, um edifício histórico com mais de 200 anos, que mantém as características originais, proporcionando aos leitores o usufruto dos livros mas também do espaço.

O edifício, situado na rua da Escola Politécnica, na zona do Rato, em Lisboa, data de meados do século XVIII e nele funcionou a Real Fábrica das Sedas, até 1905, quando passou para as mãos do mestre Cláudio Martins, como atelier de vitral e mosaicos de arte.