Aeroporto de Bali encerrado pelo segundo dia consecutivo

O aeroporto do Bali permaneceu esta terça-feira encerrado pelo segundo dia consecutivo devido ao vulcão Agung, que se encontra em erupção na ilha, anunciaram ontem as autoridades da Indonésia.

O aeroporto de Bali já tinha sido encerrado na segunda-feira, depois de as cinzas do Agung terem chegado ao espaço aéreo da ilha, de maioria hindu, com as autoridades a admitirem a sua reabertura após avaliação da situação, o que acabou por não acontecer.

O porta-voz da agência de gestão de desastres da Indonésia, Sutopo Purwo Nugroho, afirmou que o encerramento vai ter efeito até às 07:00 horas da manhã de hoje.

Mais de sete centenas de voos foram cancelados e cerca de 60 mil passageiros foram afectados na segunda-feira, o primeiro dia em que o Aeroporto esteve encerrado.

O responsável disse ainda que o aeroporto na ilha vizinha de Lombok já reabriu, depois de também ter permanecido encerrado na segunda-feira.

Bali é o principal destino turístico da Indonésia, com uma afluência mensal de cerca de duzentos mil turistas estrangeiros, de acordo com dados oficiais.

O arquipélago da Indonésia situa-se no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica que regista milhares de sismos por ano, a maioria dos quais moderados.

Ontem, o Gabinete de Gestão de Crises de Turismo emitiu uma nota em que instava os residentes do território a seguirem as recomendações emanadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China. O Governo Central aconselha os cidadãos chineses com viagem marcada para Bali a adiarem a deslocação. Quanto aos viajantes chineses que já se encontram no terreno, Pequim alerta para os riscos associados à eventual explosão da caldeira do Agung e aconselha os turistas a manterem-se atentos.