Wong Sio Chak pondera transferência do Posto Fronteiriço da Flor de Lótus para o interior da China  

A sugestão veio do deputado nomeado pelo Chefe do Executivo Joey Lao quando questionava Wong Sio Chak acerca do novo modelo de passagem fronteiriça denominado “Inspecção Fronteiriça Integral”: “Tenho reparado que já foi concluído o estudo sobre pormenores técnicos da inspecção fronteiriça integral. Vão ser prosseguidos estes estudos? Este modelo porque é que não vai ser aplicado noutros postos fronteiriços? Até podemos transferir o posto da Flor de Lótus para outro sítio”, sugeriu o também director do Gabinete do Reitor da Universidade de Macau.

A proposta foi anotada pelo secretário para a Segurança que salvaguardou que este “é um trabalho que tem que ser negociado com as autoridades do Interior da China” mas que “se for possível é uma sugestão muito boa”. O governante explicou ainda que o modelo de inspecção fronteiriça integral “tem que ser feito dentro de um mesmo edifício”: “Se for feita em separado não é possível de ser realizado. Por exemplo, nas Portas do Cerco não é possível porque os dois postos estão separados”.

De acordo com o relatório das Linhas de Acção Governativa (LAG), “as autoridades de segurança irão, no próximo ano, promover a reforma de serviços alfandegários e de gestão de migração, aplicando as tecnologias de informações e da biometria para aumentar a eficiência de gestão e a eficácia da execução da lei”.