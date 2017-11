Villas-Boas assume fracasso após ano sem troféus

O treinador português André Villas-Boas assumiu o seu “fracasso”, após um ano sem qualquer título conquistado no Shanghai SIPG e assegurou que o seu futuro vai ser conhecido “em breve”.

“Tenho que aceitar a minha responsabilidade e o meu fracasso”, disse Villas-Boas, depois da derrota na final da Taça da China, perdida domingo face ao Shanghai Shenhua, após uma vitória caseira por 3-2, que não rectificou o 0-1 sofrido fora.

O técnico luso assume que o contrataram para conquistar provas e que, com o desaire na Taça da China, depois do segundo lugar no campeonato e da eliminação nas meias-finais da Liga dos Campeões asiática, esse objectivo não foi conseguido.

“A nossa ambição era ganhar troféus e não conseguimos fazê-lo”, reconheceu André-Villas Boas, adiantando, porém, que se ganhou algo em relação ao futuro: “A equipa está numa posição muito melhor agora para ganhar títulos”.