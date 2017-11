O Grão-Duque e o Imperador: O Grão-Duque Henri do Luxemburgo é acompanhado pelo Imperador do Japão, Akihito, durante uma cerimónia de boas-vindas no Palácio Imperial em Tóquio. O Grão-Duque Henri e a Princesa Alexandra do Luxemburgo iniciaram ontem uma visita de quatro dias ao Japão. EPA / KIMIMASA MAYAMA

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...