This Is My City: Festival sai das fronteiras de Macau e aposta em Shenzhen

Paulo Furtado (ou The Legendary Tigerman), Beatbombers, Fase Lane e Paulo Pereira são os nomes dos artistas que este ano integram o programa do “This Is My City – Intercity Creative Network”. Pela primeira vez, o festival faz uma aposta séria na integração regional no Delta do Rio das Pérolas. O arranque da iniciativa está mesmo agendado para Shenzhen, no diz quinze do mês que vem.

Joana Figueira

O This Is My City – Intercity Creative Network (TIMC) encerra o ciclo de uma década de existência, dotando o projecto de novos contornos, no sentido da integração na rede criativa do Delta do Rio das Pérolas. Paulo Furtado – mais conhecido por The Lengendary Tigerman – e os Beatbombers destacam-se no programa do festival cultural que, pela primeira vez, se reparte entre Shenzhen, na China Continental, e Macau. É na metrópole que faz fronteira com Hong Kong que arranca a edição deste ano da iniciativa, no dia 15 de Dezembro, saltando para Macau no dia seguinte. No território é dado espaço a mais valias locais, com as actuações da banda electrónica Fase Lane e do músico profissional Paulo Pereira. O projecto TIMC PEARL PAKmap, também inserido no programa, vai explorar e questionar a relação entre as fronteiras do Delta e a sua produção cultural.

“O que há de novo? Vamos começar o festival em Shenzhen. Queremos tornar o nosso festival em algo mais do que um festival: queremos torná-lo uma rede e o nosso objectivo é desenvolver essa rede entre cidades, mais do que entre países”, revelou Manuel Correia da Silva, fundador do TIMC: “Vamos trazer o Delta a Macau e queremos levar Macau ao Delta e aos países de língua portuguesa”, disse.

O criativo explica que a aposta em fazer arrancar o festival em Shezhen e não em Macau, é uma “afirmação que queremos fazer para sermos um festival regional”. A viragem no conceito do festival – o próprio nome foi alterado de This Is My City para This Is My City – Intercity Creative Network teve por base o bom acolhimento dado ao certame idealizado por Manuel Correia da Silva e Clara Brito. A expansão da iniciativa ao outro lado do Delta teria de passar por encontrar abertura e interesse da parte de Shenzhen.

O músico português Paulo Furtado não é uma estreia nos palcos de Macau, já que esteve no território em 2014 também a convite do This is My City. Desta vez regressa para dois espectáculos – um no território e o outro em Shenzhen – que resultam de um novo projecto: o filme-concerto “How to become nothing”, que “consiste na projecção de imagens recolhidas ao longo de uma viagem pelo deserto californiano”, pelo realizador Pedro Maia e pela fotógrafa Rita Lino, manipuladas em tempo real por Maia e acompanhadas pela música ao vivo de Furtado.

O espectáculo está agendado para o dia 15 de Dezembro no espaço OCT Loft Creative District, em Shezhen, e para o dia seguinte no espaço What’s Up, na Calçada do Amparo, em Macau.

Hip Hop, Bass, Turntablism e Scratch – os dois últimos géneros valeram-lhes o título de campeões do mundo por duas vezes – caracterizam o repertório de DJ Ride e de Stereossauro. A dupla portuguesa Beatbombers apresenta-se nos mesmos dias, ao público das duas cidades, para encerrarem o programa com um DJ set no Magma / Dolores Park, em Shenzhen, e no espaço de entretenimento nocturno D2 CLUB, em Macau.

A banda electrónica Fase Lane e o músico profissional Paulo Pereira representam o território apenas em Macau, no dia 16 de Dezembro, no espaço What’s Up. O saxofonista e clarinetista Paulo Pereira apresenta um projecto comissionado pelo This is My City, “que visa unir as tradições musicais ocidentais e a herança oriental usando a linguagem do jazz”, refere organização do festival.

TIMC PEARL PAKMAP: O NOVO PROJECTO QUE QUER MAPEAR A RELAÇÃO ENTRE AS FRONTEIRAS DO DELTA DO RIO DAS PÉROLAS

O projecto TIMC PEARL PAKmap arranca no próximo Sábado e Domingo com um workshop, no Albergue SCM. A iniciativa integra sessões e discussões académicas e uma vertente prática de vídeo e fotografia, com o objectivo de explorar “abordagens interdisciplinares para mapear a percepção da paisagem e a relação entre as fronteiras do Delta do Rio das Pérolas e a sua produção cultural”, explica a organização.

Uma semana mais tarde, dia 9, os participantes da acção de formação vão reunir na Universidade de São José para dar início ao processo de pós-produção das histórias recolhidas durante o trabalho no terreno, ou seja, o mapeamento das fronteiras de Macau e Zhuhai.

O TIMC PEARL PAKmap, que Manuel Correia da Silva anunciou como uma iniciativa a longo-termo, inclui também duas exposições que servirão para apresentar o resultado final dos trabalhos desenvolvidos. As mostras terão lugar no dia 15 no The Barn Contemporary Art Space, em Shenzhen, e no espaço What’s Up, em Macau, no dia 16.

O projecto é uma co-produção do This is My City e da PakMap, uma colectiva de académicos e especialistas em comunicação que colabora com artistas, sendo que “o material [do workshop] será armazenado na plataforma pakmap.net, que funcionará como arquivo destas e de outras histórias ligadas às fronteiras do Delta do Rio das Pérolas”.

O programa da edição deste ano de “This is My City” inclui ainda um seminário que vai juntar no mesmo espaço representantes da indústria para discutir o papel económico dos festivais na região do Delta do Rio das Pérolas. “The Festivalization of Our Cities” vai decorrer também no espaço What’s Up, no dia 16 de Dezembro: “[O festival] é lugar para mostrar artistas, mas também uma plataforma para aqueles que produzem ou que patrocinam, para facilitar a compreensão sobre a forma como contribuem para a economia das diferentes cidades”, destacou Manuel Correia da Silva. Já Clara Brito defendeu que com tantas fronteiras existentes na região – sejam elas políticas, culturais, ou outras – e com um processo de transformação tão veloz no Delta torna-se “necessário documentar”.

A organização do “This is My City” deste ano colocou o orçamento no meio milhão de patacas, tendo contado com o Instituto Cultural e com a Direcção dos Serviços de Turismo de Macau como os dois grandes financiadores. De acordo com Alexandre Correia da Silva, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, mostrou-se muito interessado num festival que aposta seriamente em crescer para além das fronteiras de Macau.