Wong Sio Chak afastou ontem no hemiciclo quaisquer dúvidas que pudessem existir quanto a eventuais problemas de comunicação com o secretário para os Transportes e Obras Públicas no que diz respeito à empreitada de construção do novo estabelecimento prisional. Relativamente à terceira fase da obra, o titular da pasta da segurança adiantou que se vai realizar por adjudicação directa e não por concurso público devido a “motivos de segurança”.

Em construção desde 2010, o novo estabelecimento prisional de Macau continua a suscitar dúvidas e preocupações junto dos deputados que integram o hemiciclo e a questão ocupou parte do debate que ontem levou Wong Sio Chak até à Assembleia Legislativa (AL). O secretário para a Segurança não avançou com nenhuma data para a conclusão final do empreendimento, que está a ser construído na Estrada da Barragem de Ká Hó, em Coloane. O governante afastou, ainda assim, quaisquer suspeitas alusivas a eventuais problemas de comunicação com o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário. “Se há problemas de comunicação, eu não os vejo. Temos tido uma boa comunicação com o secretário Raimundo do Rosário”, afirmou Wong Sio Chak.

Actualmente, encontra-se a decorrer a segunda fase da empreitada de construção da nova prisão, iniciada em Março de 2016. Wong Sio Chak avançou que tem “data de conclusão prevista para 2019”. Aos 1020 dias estimados para a conclusão da segunda fase, “temos que descontar dias de tufão”, disse o governante: “Quanto à terceira fase estamos a dialogar com a DSSOPT [Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes] mas não vamos fazer concurso público, vamos fazer adjudicação directa”, declarou o governante. A decisão é justificada por Wong Sio Chak por “motivos de segurança”: “Só depois de concluída a terceira [fase] é que vamos arrancar com a quarta”, disse o governante.

A questão da quase lotação do actual estabelecimento prisional foi levantada pela evocada no hemiciclo por Chan Hong, eleita por sufrágio indirecto, que procurou também saber junto de Wong Sio Chak se a entrada em funcionamento da estrutura se vai realizar por fases. Na resposta que apresentou à deputada, o governante avançou que actualmente “restam 44 vagas”, uma vez que a capacidade máxima do Estabelecimento Prisional de Macau é de 1350 pessoas e nele se encontram 1306 reclusos. Da sua parte, Leong Sun Iok, parlamentar eleito pela via directa, atirou que o secretário “deve preocupar-se também com a construção de dormitórios” para os funcionários das forças de segurança que vierem a desempenhar funções no futuro estabelecimento.

“NÃO CABE NA CABEÇA DE NINGUÉM QUE TODOS OS GUARDAS POSSAM SER PROMOVIDOS”

Também o projecto de revisão do Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança suscitou preocupações por parte de alguns parlamentares que entendem que a nova proposta pode fazer prolongar o tempo para a promoção a comissário. Nas Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano, Wong Sio Chak revelou que “tendo em conta a semelhança existente nos regimes de carreira e de disciplina entre os alfandegários dos Serviços de Alfândega [SA] e as Forças de Segurança, as autoridade de segurança decidiram integrar também o regime do pessoal dos Serviços de Alfândega no processo de revisão do Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau”.

“Com essa revisão vamos estabelecer uma intercomunicabilidade entre diferentes carreiras de maneira a que os agentes com potencialidades possam ser promovidos. Não quer dizer que todos sejam mas será mediante o esforço e se revelam que têm capacidades e que mostram que podem ser promovidos. É impossível [que todos sejam promovidos]. Não cabe na cabeça de ninguém que todos os guardas possam ser promovidos”, disse ontem o governante em resposta aos deputados.

Wong Kit Cheng, deputada eleita por sufrágio directo, entende que “devido ao regime de pirâmide, para ser promovido o pessoal da linha da frente enfrenta mais dificuldades”: “Precisam de mais tempo para atingir o posto de comissário ou sub-comissário”, frisou a também presidente da Associação Geral das Mulheres. A opinião de Wong teve também eco em Chan Iek Lap, eleito por sufrágio indirecto, que argumentou que “com a carreira de chefe superior, para ser promovido a comissário leva mais tempo”. Sobre o Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau, documento que vigora desde 1994, o parlamentar atirou que este “já está muito desactualizado”.

Wong Sio Chak referiu ainda que estavam previstas 20 sessões de consulta pública sobre o projecto de revisão do Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau. Contudo, por considerar que “todas as opiniões foram recolhidas na totalidade”, as sessões ficaram-se pelas 15. Sobre este número, o governante ouviu de Leong Sun Iok que “a questão não é o número de sessões mas sim a qualidade das opiniões que são recolhidas”.