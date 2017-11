Taxa de desemprego regista queda ligeira entre Agosto e Outubro  

Um inquérito ao emprego publicado ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos dá conta de uma descida da taxa de desemprego. O indicador recuou 0,1 pontos percentuais entre Agosto e Outubro, comparativamente aos três meses anteriores.

Entre Agosto e Outubro deste ano a taxa de desemprego foi de 1,9 por cento, enquanto que a taxa de desemprego dos residentes fixou-se em 2,6 por cento e a de subemprego foi de 0,5 por cento. De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), os dados representam um decréscimo de 0,1 pontos percentuais face ao trimestre imediatamente anterior, compreendido entre Julho e Setembro.

No período em análise, a população activa cifrou-se em 387.200 indivíduos, com uma taxa de actividade de 70,8 por cento. Em relação à população empregada foram registadas 379.800 pessoas, com 279.900 residentes empregados, correspondente a menos 1.400 e 1.300 pessoas, respectivamente, em comparação com o período transacto.

No que concerne à análise por diferentes ramos de actividade económica, a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos verificou que o número de empregados das lotarias, outros jogos de apostas e actividades de promoção de jogos aumentou. Por outro lado, a quantidade de trabalhadores ao serviço de hotéis, restaurantes e similares, bem como o de empregados do comércio por grosso e a retalho, registaram uma descida.

Entre Agosto e Outubro, a população desempregada era composta por 7.400 indivíduos, menos 300 pessoas face ao período compreendido entre Julho e Setembro. A DSEC notou ainda que o número de desempregados à procura do primeiro emprego representou 14,8 por cento do total da população desempregada, percentagem esta que se manteve idêntica à do período anterior.

Em comparação com o período de Agosto a Outubro de 2016, a taxa de desemprego permaneceu no mesmo nível, enquanto que a taxa de actividade e a taxa de subemprego decresceram, respectivamente, 1,5 e 0,2 pontos percentuais.

Durante o período em questão, a mediana do rendimento mensal fixou-se em 15 mil patacas, sendo superior para os residentes de Macau, 18 mil patacas, valores iguais aos registados no trimestre compreendido entre Julho e Setembro.