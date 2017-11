Sistema de videovigilância dotado de mais 600 câmaras no próximo ano  

Nas Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, garantiu que, em 2018, ficarão concluídas a segunda e a terceira fase do “Sistema de Monitorização Digital da Cidade”. Contudo, esta é uma medida que vinha já do ano passado quando foi anunciado que se iria dar também início à quarta fase do projecto. Para o próximo ano está, então, prevista a instalação de 601 câmaras de vigilância e o governante anunciou ontem que está já “a pensar na quinta e sexta fase de instalação de câmaras de videovigilância”.

Porém, esta questão não passou pelo hemiciclo sem suscitar algumas questões. O deputado Lam Lon Wai argumentou que a população “desconhece a localização dessas câmaras e devia saber para não ficar preocupada com a sua privacidade”. Para tranquilizar o parlamentar, Wong Sio Chak deu como exemplo um parecer negativo dado pelo Gabinete de Protecção de Dados Pessoais em relação à instalação de uma câmara de videovigilância na Rua Central “porque estava virada para uma varanda de uma casa”.

Já a deputada Angela Leong entende que a instalação do sistema de CCTV pode servir para criar uma base de dados para “identificar os criminosos”. O que preocupou a parlamentar eleita pela directa é a questão da cibersegurança: “Com a propagação das novas tecnologias são cada vez maiores os riscos. Quais são os riscos de segurança a nível de Internet e que medidas vão ser adoptadas para diminuir estes riscos? Quantas pessoas vão ser recrutadas? De que medidas dispõe para ajudar a população a resolver estes problemas?”, quis saber Leong que argumentou ainda que a lei “não acompanha a evolução”.

Na sua resposta, Wong Sio Chak disse que em relação ao projecto de lei sobre o “crime de burla informática o processo já foi concluído e entregue à secretaria [Sónia] Chan”. Contudo, o governante assumiu que tem de se “prestar mais atenção aos ataques cibernéticos” e disse que “para além do agravamento de penas também vamos classificar esses crimes como públicos”.

A criação de um Centro de Cibersegurança, reiterada nas Linahs de Acção Governativa para 2018, é um projecto que vem já desde o ano passado. Para o próximo ano, está prevista a criação de “uma nova subunidade na PJ [Polícia Judiciária], responsável pela cibersegurança [que] irá colaborar com o Centro de Cibersegurança que será criado posteriormente”: “Já começou a realizar o trabalho preparatório, nomeadamente no âmbito do pessoal, material e estudo, de forma a satisfazer as necessidades do pessoal dessa subunidade”, indica o relatório das LAG para 2018.