Sete crianças de Macau seleccionadas para actuar no espectáculo “Música no Coração”

O último fim-de-semana foi invulgarmente preenchido para mais de três centenas de crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 14, que marcaram presença numa audição para garantir um lugar no espectáculo “Música no Coração”.

Entre elas estiveram sete crianças de Macau, que foram todas seleccionadas para integrar o musical que irá ter lugar no teatro do “The Venetian” entre 20 de Dezembro e 7 de Janeiro.

De acordo com um comunicado do “The Venetian”, a selecção representa “uma oportunidade única” para os jovens artistas locais, que mostraram aptidões a cantar, dançar e como actores.

O musical da Broadway vai estar em exibição em Macau por tempo limitado, proporcionando aos jovens a oportunidade de actuar junto de conceituados artistas do panorama internacional. Ainda de acordo com uma nota de imprensa enviada pelo “The Venetian”, os seleccionados irão desempenhar, alternadamente, o papel dos filhos da família Von Trapp ao longo do espectáculo.

A “Música no Coração” conta a história de uma jovem mulher austríaca que trouxe música e amor à vida de sete crianças e do respectivo pai, viúvo, durante a Segunda Guerra Mundial. O musical irá incluir algumas das canções mais emblemáticas do filme, como “My Favorite Things”, “Do-Re-Mi”, “Climb Ev’ry Mountain”, “Sixteen Going on Seventeen”, “The Sound of Music”, entre outras.