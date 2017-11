  Serviços de Saúde apelam ao não consumo de fármaco

A Direcção dos Serviços de Saúde alertou ontem para as eventuais consequências do consumo de um medicamento, encontrado à venda na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, que tem na sua composição o componente conhecido como “tadalafil”. A substância medicamentosa é geralmente utilizada para o tratamento de disfunção eréctil, mas os efeitos secundários ligados ao consumo da substância incluem pressão arterial baixa, dor de cabeça, vómitos, tonturas ou visão turva temporária. Quando consumido em conjunto com outros medicamentos, o fármaco pode causar diminuição da pressão arterial para níveis perigosos. A substância, dizem os Serviços de Saúde, nunca foi autorizada em Macau.

