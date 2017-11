Queria Lisboa devolver Macau apenas em 2004?

Donald Tsang, antigo Chefe do Executivo da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong e vice-secretário do Departamento Geral de Deveres na altura das negociações da transferência de soberania de Macau para a China, referiu as pretensões de Portugal efectuar a transferência de soberania apenas em 2004. A observação consta de um relatório agora desclassificado que relata uma conversa que Tsang manteve com Barbara Schrage, do Consulado-Geral dos Estados Unidos em Hong Kong, em 1986.

“Schrage disse que se tinha entretido com a forma como os portugueses conduziram as negociações com os chineses. Foi uma agenda muito curta, praticamente apenas sobre a igreja Católica, o ‘status’ dos macaenses que têm passaporte português e a data de 2004 em vez de 1997”, escreveu Donald Tsang em documentos publicados pelo portal ‘Hong Kong Free Press’ que datam de Outubro de 1986.

De acordo com a publicação, Schrage terá ouvido que, caso Portugal tivesse sido “pressionado” estaria mesmo disposto a receber toda a população de Macau, incluindo os residentes que não tinham nacionalidade portuguesa: “Não questionei Schrage sobre a sua fonte, mas parecia muito convicta do que estava a falar”, acrescentou.

David Akers-Jones, que na altura das negociações era secretário-chefe na antiga colónia britânica, referiu igualmente a data de 2004 em documentos que datam de Novembro de 1986: “Descobri recentemente através de uma fonte que teve num jantar com Mário Soares que Portugal manteve-se firme relativamente a 2004”, escreveu Akers-Jones.

Porém, o Governo Central não queria que a transferência fosse efectuada depois de 2000, quando o grupo sino-britânico de Ligação Conjunta iria cessar funções: “A República Popular da China iria ter muitas dificuldades em explicar a data de 2004 ao governo britânico quando tinham sido tão intransigentes em relação a 1997”, referiu.

A declaração sino-portuguesa foi assinada em Abril de 1987 depois de quatro rondas de negociações que arrancaram em Junho de 1986. Os documentos fazem parte dos arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Commonwealth, cuja confidencialidade foi retirada em Janeiro e Abril deste ano, estando disponíveis ao público no Arquivo Nacional Britânico, em Londres.

Noutros documentos que datam de Janeiro de 1986 é referido que os relatórios que apontavam para 2002 ou 2004 como datas de transferência de soberania eram “totalmente infundados”, de acordo com um funcionário chinês, e que o retorno de Macau à República Popular da China depois de 2000 era “inaceitável”.

A publicação refere também que Octávio Neto Valério, então Embaixador de Portugal na República Popular da China, tinha indicado os anos de 2003, 2004 ou 2007 como possibilidades para a transferência, pela sua relevância histórica, mas as datas nunca terão sido avançadas pelo governo português na altura.

Visão portuguesa

Camões Tam, analista político que acompanhou de perto a transferência de soberania de Macau para a China enquanto jornalistas, referiu que a data de 2007 foi apenas avançada por representar o 450º aniversário da ocupação do território por parte de Portugal. Tam, actualmente docente na Faculdade de Humanidades e Artes na Universidade de Macau, questionou ainda a veracidade das fontes citadas por Akers-Jones e Tsang

“Após as negociações de 1986 até 1987, quando o acordo foi concluído, a informação sobre Macau foi selada, e estes documentos poderão não ser valiosos porque não surgem em primeira mão”, referiu. Tam acrescentou ainda que os funcionários do Consulado-Geral dos Estados Unidos em Hong Kong não sabiam cantonês ou português e, por isso, poderão não ter recebido a informação correcta.

O docente defendeu também que a República Popular da China pretendia o regresso de Macau em 1997, mas que o governo português se recusou a fazer a transição no mesmo ano que Hong Kong: “O governo português disse que nunca invadiu a China, e que pagava uma renda anual de 500 moedas de prata. Tentaram devolver Macau por duas vezes mas não foi aceite. Preferiram tê-lo feito em 1985 quando começaram as negociações, mas isso assustou a parte chinesa”, referiu.

Num documento de 1986 escrito por John Boyd, conselheiro político do governo de Hong Kong na data das negociações, é recordado um jantar com Sir Roger Lobo, uma das principais figuras portuguesas em Hong Kong. “Sir Roger Lobo disse que tinham uma fantasia sem esperança de que poderiam recorrer a factores culturais portugueses e como esses aspectos poderiam impressionar a República Popular da China. Se tivessem persistido por este caminho teriam recebido um ‘manguito’ de Pequim”.