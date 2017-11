Pavilhão do Panda Gigante vai ser ampliado  

O Pavilhão do Panda Gigante vai crescer no próximo ano. A novidade foi ontem avançada por Leong Kun Fong, membro do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), que adiantou ainda que as obras de ampliação da estrutura devem ter início no final da próxima Primavera.

O projecto de expansão do Pavilhão já está concluído, explicou o dirigente. A estrutura, que acolhe actualmente um casal e duas crias, vai abrange o espaço exterior ampliado para que os animais possam passar mais tempo ao ar livre. Também as instalações onde os pandas gigantes repousam deverão ser ampliadas. No total, a área futura do Pavilhão do Panda Gigante será um quinto maior do que a actual.

Leong Kun Fung justificou a data escolhida para o arranque das obras com a necessidade de garantir que o projecto de ampliação das instalações esteja concluído antes do início do próximo Outono. O responsável considera que as temperaturas que se têm feito sentir no território são ideais para que os pandas gigantes passem tempo ao ar livre.

O membro do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais abordou ainda os progressos de uma outra obra que deverá ter o Parque de Seac Pai Van como palco, a da construção das instalações que deverão acolher Bobo, o urso preto asiático que viva actualmente no Jardim da Flora. Leong Kun Fong explicou que a parte de concepção do projecto já está concluída. As obras de edificação da estrutura deverão arrancar brevemente e estender-se por um período ligeiramente superior a três meses.