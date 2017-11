Paulo Duarte apresenta primeiro livro em português sobre a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”

O Instituto Internacional de Macau termina o mês de Novembro e entra em Dezembro com um conjunto de actividades que abrangem a participação em conferências internacionais, organização de palestras, lançamento de livros e ainda a assinatura de um protocolo. O primeiro livro em língua portuguesa sobre a iniciativa “Uma Faixa, uma Rota” é apresentado já na próxima sexta-feira.

Joana Figueira

O primeiro livro em língua portuguesa sobre a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” vai ser lançado oficialmente em Macau já na próxima Sexta-feira. Com autoria do português Paulo Duarte, doutorado em Ciências Políticas e Sociais na Universidade Católica de Louvaina, a obra “Faixa e Rota Chinesa – A Convergência entre Terra e Mar” resulta de anos de viagens por países e regiões como Taiwan, a Europa Central ou que fazem fronteira com a República Popular da China. O investigador está actualmente no Continente – ontem apresentou o seu trabalho numa conferência em Pequim – e chega a Macau durante a semana, para apresentar o seu livro na Livraria Portuguesa, a 1 de Dezembro pelas 18h.

“Paulo Duarte é um investigador muito meticuloso. O trabalho dele não é uma peça de propaganda, digamos assim, para reflectir apenas a versão oficial chinesa, mas é um trabalho crítico, muito bem elaborado, sobre as potencialidades e também as limitações e as dificuldades de um projecto com esta dimensão e que é extremamente ambicioso”, disse Jorge Rangel, presidente do Instituto Internacional de Macau (IIM), em declarações ao PONTO FINAL.

“Faixa e Rota Chinesa – A Convergência entre Terra e Mar” foi um dos pontos altos da Conferência Anual dos Estudos Conjuntos dos Países de Língua Portuguesa que terminou ontem em Pequim e na qual o Instituto Internacional de Macau esteve envolvido pela quarta vez. A conferência co-organizada pelo Centro Chinês de Estudos dos Países de Língua Portuguesa da Universidade de Economia e Negócios Internacionais, pelo IIM e pelo Instituto Brasileiro de Estudos da China e Ásia-Pacífico.

Rangel frisou que Paulo Duarte, também colaborador frequente do organismo a que preside, apresentou a obra perante uma plateia que “reuniu muitas altas entidades”: “Todas as universidades da China que têm cursos de língua portuguesa – fizeram-se representar por académicos e estudantes – e homens de negócios que reforçam uma componente por vezes esquecida mas que é fundamental: numa conferência académica não devemos excluir, pelo contrário, os homens de negócios ligados a África, Portugal e ao Brasil”.

Ontem, o presidente do Instituto Internacional de Macau deu a conhecer outras actividades que irão decorrer no mês de Dezembro, nomeadamente uma palestra sob o tema “Significado da estadia do Dr. Sun Yat-Sen em Macau”. A iniciativa é organizada aproveitando a presença no território de uma delegação da Academia de Ciências Sociais da China, “principal ‘think-thank’ do Governo chinês com o qual o Instituto Internacional de Macau tem uma boa ligação”.

A palestra, que terá lugar no auditório do IIM, pelas 11h30 do dia 10 de Dezembro, é uma iniciativa conjunta do IIM e do Instituto Milénio de Macau. Servirá ainda para apresentar um livro “sobre a interpretação do pensamento revolucionário do Dr. Sun Yat-Sen durante sua estadia em Macau”, publicado recentemente em Pequim, numa edição bilingue, em português e chinês. A obra foi distribuída pelas estruturas oficiais, mas ainda não se encontra disponível em Macau.

“Uma das nossas áreas de estudo tem sido Sun Yat-Sen e aquando do centenário da República na China, em 2011, a única entidade que publicou trabalhos sobre Sun Yat-Sen em português, inglês e chinês foi o Instituto Internacional de Macau. Isso foi referido várias vezes em reuniões oficiais e a Academia [de Ciências Sociais da China] mostrou um grande interesse em acompanhar-nos nestes trabalhos. Então eles fizeram o seu próprio livro sobre Sun Yat-Sen e pediram-nos para fazermos a versão portuguesa e inglesa, que fizemos. Entretanto também fizemos uma versão no chinês que usamos em Macau que é ainda com os caracteres tradicionais. Fica então bastante completo: em mandarim (ou no chinês oficial), em chinês com caracteres tradicionais, em inglês em português”, explicou ao PONTO FINAL Jorge Rangel.

As três instituições – Instituto Internacional de Macau, Academia de Ciências Sociais da China e o Instituto Milénio de Macau – cujo presidente é especialista nos estudos sobre Sun Yat-Sen – vão ainda assinar um protocolo de cooperação. No caso do Instituto Milénio de Macau, esta aproximação beneficiará a realização futura de actividades como conferências e colóquios em Portugal e a continuidade da concretização de edições conjuntas sobre questões relacionadas com Macau.