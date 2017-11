Pai pede extinção da FEPM e a criação de um instituto público que faça a gestão da Escola

Manuel Gouveia, candidato derrotado nas últimas eleições para a direcção da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Portuguesa de Macau, enviou uma carta à secretária de Estado Adjunta da Educação do Governo de Lisboa, Alexandra Leitão, em que defende que a Fundação Escola Portuguesa de Macau deve ser substituída por um instituto público. Para Gouveia, o organismo liderado por Roberto Carneiro é “um nado morto fundacional.”

Manuel Gouveia, pai de um aluno da Escola Portuguesa de Macau (EPM), dirigiu em Julho uma extensa carta à secretária de Estado Adjunta da Educação em que solicita a extinção da Fundação Escola Portuguesa de Macau, substituindo-a por um “instituto público”. O novo organismo, defende Gouveia, “poderá simplesmente resultar duma alteração estatutária do Instituto Português do Oriente, sob a tutela do Instituto Camões, o qual poderia criar uma interessante e proveitosa sinergia entre os profissionais com a fusão de ambas as instituições, beneficiando da competência pedagógica e de gestão do actual Director do Instituto Português do Oriente, o qual beneficia de grande respeito e consideração pela Comunidade Portuguesa Residente na RAEM”.

Um instituto público, “dotado de liderança unipessoal”, poderá “promover, com base numa carta de missão e num projecto educativo renovado e actualizado, inovador e que promova efectivamente, com audácia e determinação, o ensino do Português em Macau”, diz o encarregado de educação e antigo cabeça-de-lista da candidatura derrotada nas últimas eleições para a direcção da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Portuguesa de Macau

Manuel Gouveia reforça este seu pedido com os argumentos deixados pela Inspecção Geral de Finanças no relatório de 2015: “Ponderar a adopção de novo modelo organizativo e de funcionamento da EPM em alternativa ao aprovado pelo DL nº 89-B/98, de 9/Abr (fundação), que propicie um maior rigor na gestão da Escola e a adequada salvaguarda do interesse público (incluindo, o financeiro) do Estado Português”.

Para fundamentar a ideia, o responsável pela missiva lembra que a secretária de Estado esteve envolvida, como conselheira do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, no parecer emitido em 2012, a pedido do então ministro Nuno Crato, sobre a Fundação Escola Portuguesa de Macau. Alexandra Leitão votou vencida o parecer, defendendo (lembra Manuel Gouveia) que “o fim público prosseguido pela FEPM corresponde a um interesse do Estado português constitucionalmente consagrado no artigo 78.º, n.º 2, alínea d) da CRP – a difusão da língua e da cultura portuguesas -, razão pela qual seria (à data) e continuaria a ser hoje absurdo que uma fundação que prossegue tal fim fosse tutelada pela Administração de Macau”. Por isso, de acordo com Gouveia, Alexandra Leitão tem “a felicidade e oportunidade de ter sido nomeada para cargo com poder para moldar e corrigir este nado morto fundacional de acordo com a douta opinião explicitada no citado voto de vencida”.

Na carta, intitulada “Fundação Escola Portuguesa de Macau – 19 anos de equívocos duma ficção legal e existencial”, Manuel Gouveia enumera ainda um “elenco circunstanciado de factos relativos à Fundação Escola Portuguesa de Macau e à respectiva Escola” (ver texto nestas páginas).

A carta que Manuel Gouveia dirigiu à secretária de Estado Alexandra Leitão é a última iniciativa deste encarregado de educação relativamente ao que designa por “entidade fantasma”: a Fundação Escola Portuguesa de Macau.

Em Março deste ano, Gouveia apresentou uma reclamação relativa ao pagamento das propinas, referentes ao ano lectivo de 2016/2017, que explicou num texto de opinião publicado no Hoje Macau intitulado “As propinas do Senhor Reitor” e no qual defende que “a Escola Portuguesa de Macau impõe um valor de propina sem qualquer fundamentação e contextualização que permita aos encarregados de educação alcançarem a necessidade, legalidade e adequação do mesmo”.

A reclamação não foi aceite, o que o levou a apresentar recurso hierárquico para o CA da Fundação Escola Portuguesa de Macau em Abril. Esse recurso foi, entretanto, indeferido.

Ao que o PONTO FINAL apurou, a carta enviada a Alexandra Leitão não mereceu resposta até à data.

As queixas enviadas para Lisboa

Eis o “elenco circunstanciado de factos relativos à Fundação Escola Portuguesa de Macau e à respectiva Escola” enviados ao cuidado da secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão. Gouveia coloca em cheque desde a política de recrutamento de professores, até ao regime de selecção dos cargos de direcção do estabelecimento escolar, numa lista em que também é criticada a inexistência de recursos de ensino de natureza digital ou mesmo de leitores de livros electrónicos:

– Inexistência de concursos para professores – recrutamento sem publicitação prévia do aviso de abertura;

– Inexistência de concurso para os cargos de Direcção Pedagógica e Administrativa e Financeira;

– Inexistência de publicitação e discussão pública bem como da própria Carta de Missão da Direcção Pedagógica;

– Premência de promoção de uma avaliação externa da Escola;

– Inexistência de um Observatório Escolar;

– Não publicitação e promoção de procedimentos de consulta para aquisição de bens e serviços;

– Não promoção da mediação;

– Não promoção de reuniões regulares, e publicitação quer da convocatória quer das actas da Assembleia da Comunidade Educativa;

– Inexistência (desde 1998) de concurso para a cantina/refeitório da EPM com preparação prévia de caderno de encargos e programa de concurso;

– Uma Escola sem uma plataforma informática que ligue em tempo real a comunidade escolar;

– Inexistência de leitores de ebook, bem como de material didáctico e pedagógico numa biblioteca obsoleta sem livros em formato digital;

– Premência de modernizar as salas de aula e estudar a rápida implementação das novas tecnologias;

– Não promoção da publicitação do corpo docente no portal da EPM, com a formação académica e profissional.

